محمود عيسى



ارتفعت القيمة الاجمالية لسوق المشروعات الكويتية على مؤشر مجلة ميد للمشاريع الخليجية خلال الشهر الممتد بين 8 ابريل الماضي و6 يوليو الجاري الى 211 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.4% عن ادائها خلال الفترة الفائتة بين 11 مارس و8 أبريل الماضيين، والتي شهدت خلالها مشروعات بقيمة 206 مليارات دولار، وبالتالي تواصل الكويت تقدمها لتحل في المركز الثالث خليجيا والخامس إقليميا على المؤشر المذكور، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الاول خليجيا وإقليميا بمشاريع بلغت قيمتها 1.352 تريليون دولار، وتلتها الامارات في المركز الثاني خليجيا وإقليميا بواقع 619 مليار دولار، فيما حلت قطر وعمان في المركزين الرابع والخامس خليجيا بمشاريع قيمتها 181 مليار دولار و177 مليار دولار على التوالي، ثم حلت البحرين في المركز السادس والاخير خليجيا وإقليميا بواقع 56 مليار دولار.



وسجلت خمسة من الأسواق الثمانية والتي تتتبعها مجلة ميد - التي تشمل كلا من ايران والعراق - نموا في ادائها خلال هذه الفترة بينما كانت عمان الأسوأ أداء حيث سجلت تراجعا بنسبة 1.9%.



وعلى الصعيد الخليجي الأوسع حل العراق وإيران في المركزين الثالث والرابع إقليميا بمشروعات قيمتها 452 مليار دولار و259 مليار دولار على التوالي، وبالتالي تكون الاسواق الخليجية قد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% من 3.2 تريليونات دولار الى 3.3 تريليونات دولار خلال فترة المراجعة.



وأشارت المجلة الى أن النمو البالغ 15.6 مليار دولار كان مدفوعا بتحسن بنسبة 0.26% في قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي نمت من 2.5 مليار دولار في أبريل إلى 2.6 مليار دولار في مايو.