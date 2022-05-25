45 % ارتفاع السيولة بمحصلة 93.5 مليون دينار.. و«بيتك» يستحوذ على 24% من الإجمالي

شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تراجع مؤشراتها بشكل جماعي في ظل استمرار عملية تصحيح طال أمدها رغم ما تتمتع به البورصة من مقومات ايجابية، إذ انهت جلسة تعاملات أمس على استمرار التوجه البيعي ومن ثم انخفاض جماعي للمؤشرات والمتغيرات في مقدمتها القيمة السوقية التي تواصل الانخفاض بشكل لافت منذ استئناف نشاط السوق بعد عطلة عيد الفطر.



وخسرت القيمة السوقية أمس 947 مليون دينار بنسبة 2% من الإجمالي، لتهوي القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى 44.503 مليار دينار تراجعا من 45.450 أول من أمس.



ورغم انخفاض مؤشرات السوق، إلا ان التوسع في عمليات البيع خاصة للأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة أدى إلى ارتفاع السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 45% ليصل الإجمالي إلى 93.5 مليون دينار ارتفاعا من 64.5 مليون دينار أول من أمس.



وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية في مقدمتها سهم بيتك الذي يتصدر الأسهم من حيث قيمة التداول على مدار عدة جلسات متتالية، وكان نصيب السهم من سيولة امس 22.7 مليون دينار تشكل 24% من إجمالي السيولة. وكان لافتا أن اكثر 10 اسهم حظيت بأعلى سيولة امس تراجعت مستوياتها السعرية بنسب تتفاوت من 1% إلى 23% تصدرها سهم الصفاة الذي تراجع من 148 فلسا إلى 114 فلسا بنهاية تعاملات امس وهو ثاني اكثر الأسهم تداولا بـ33.3 مليون سهم، وهو ما يشير إلى التوسع في عمليات البيع التي تشمل كل انواع الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة على حد سواء.



وارتفعت كذلك احجام التداول بنسبة 51% من خلال تداول 299 مليون سهم ارتفاعا من 198 مليونا سهم أول من أمس، تصدرها سهم أهلي متحد الأعلى تداولا بـ46.1 مليون سهم. قطاعيا، غطى اللون الأحمر مؤشرات قطاعات السوق بالكامل باستثناء قطاعين، الأول الطاقة وارتفع بنسبة ضئيلة 0.3%، والثاني التكنوجيا واستقر عند مستوى اغلاقه السابق، فيما تصدر القطاعات الأكثر انخفاضا الخدمات المالية بـ2.8%، وهو ما يشير إلى التوسع في بيع اسهم الشركات الاستثمارية التي تعتمد إلى حد كبير على نشاط سوق الأسهم.



وانخفضت اسهم 106 شركات في قطاعات متنوعة، وارتفعت اسهم 14 شركة، واستقرت اسهم 11 شركة، فيما لم يجر التداول على اسهم 28 شركة. وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.2% بخسارته 189.8 نقطة ليهوي المؤشر إلى 8341 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.6% بفقد 94.6 نقطة ليصل إلى 5889 نقطة، وعلى ضوء ذلك تراجع المؤشر العام بنسبة 2.08% بخسارته 160.4 نقطة ليصل إلى 7536 نقطة.