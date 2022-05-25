دشن الاتحاد الكويتي للتأمين ورشتي عمل تدريبية لمنتسبيه، حاضر فيها خبراء من المملكة الأردنية حول التأمين عن تعطل الأعمال والتأمين البحري والهندسي وكذلك التأمين ضد أخطار المهنة، وذلك في إطار التطوير المستمر ومواكبة كل ما هو جديد في الإجراءات والممارسات التأمينية محليا وإقليميا وعالميا.



وفي هذا الصدد، قال أمين عام الاتحاد الكويتي للتأمين، عادل الرميح، بعدما شهدته الأسواق من جائحة كورونا وتبعاتها، بدأنا برنامجنا التدريبي الحالي حيث أدرج موضوع «تعطل الأعمال» كأول المحاور التي ستناقش في جلسات الورش التدريبية، نظرا لأهميته لأصحاب الأعمال والمشروعات والمبادرين، إذ يعد ذلك النوع من التأمين ضمن آليات حماية أصحاب المشروعات من مخاطر تعطل الأعمال.



وأشار الرميح إلى أن الاتحاد كان حريصا على إظهار مفهوم تعطل الأعمال في الممارسات التأمينية وبيان الأسباب الرائجة لتعطل الأعمال وأساسيات التغطية والتي تتكون من اشتراط الضرر المادي وفترة التعويض ومحرك التغطية وفق اختبارات الإقصاء، بالإضافة إلى آليات محاسبية واكتوارية تختص في هذا الشأن.



وتطرق الرميح إلى المحور الثاني في البرنامج التدريبي للاتحاد والمختص بالتأمين البحري والذي يركز على مبادئ ومزايا عقد التأمين البحري والبضائع والعوامل المؤثرة والشروط المعهدية والإضافية والبيوع البحرية وأنواع الوثائق، يأتي ذلك إلى جانب برنامج مخصص للتأمينات الهندسية بما تتضمنه من وثائق أخطار المقاولين وجميع أخطار التركيب والملاحق المهمة لتلك الوثائق.



وذكر الرميح أن الاتحاد استعرض خلال البرنامج التدريبي وثائق التأمين ضد أخطار المهنة وتحديدا تأمين أخطار المهنة للمهندسين والمعماريين، والتغطيات الأساسية في هذا النوع وكذلك أنواع الوثائق ذات العلاقة بقانون البحري.