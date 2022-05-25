قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي ان منتدى المنافسة العربي الثالث الذي تستضيفه سلطنة عمان يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة وإلى تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة.



واضاف في كلمة له خلال افتتاح منتدى المنافسة العربي الثالث ان المنافسة تعد مكونا حيويا في تحفيز الاقتصادات الفعالة والقوية وتشجيع النمو الاقتصادي في ظل ظروف وتحديات اقتصادية صعبة تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من آثار وتداعيات سلبية لأزمة كورونا.



وأوضح العجمي أن التكامل الإقليمي يعد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا حرص الكويت على وضع المشروع التنموي «السياسة الوطنية للمنافسة» والذي يهدف إلى وضع وتطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة.



وأعرب عن شكره وتقديره لسلطنة عمان واللجنة المنظمة لاستضافة أعمال منتدى المنافسة، متمنيا للجميع الاستفادة من التجارب المعروضة في المنتدى.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي ان الكويت تؤمن بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وضرورته بالمنطقة والتعاون في كافة المجالات خاصة مجالات التجارة والصناعة والاستثمار من أجل استشراف مستقبل أفضل لشعبها وشعوب المنطقة العربية.



وأكد ان الخطة الوطنية في الكويت تسعى الى تهيئة مناخ يساعد على التجارة الحرة والاستثمار وصولا إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة وتفعيل أساليب الأنشطة الاقتصادية لضبط المنافسة في جميع أسواق قطاعات التجزئة مما ينعش الأنشطة الاقتصادية والمتعاملين مع الأسواق.