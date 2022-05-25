ساهمت بخبرتها في إنجاز العديد من الأعمال لدى شركات زين التابعة وكانت من الفريق التأسيسي لعمليات المجموعة في العديد من البلدان



أعلنت شركة زين الكويت عن اختيار الرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت إيمان الروضان ضمن قائمة أكثر 50 سيدة من سيدات الأعمال القياديات تأثيرا بالمنطقة عن العام 2022، وهي القائمة التي أطلقتها مجلة Arabian Business المرموقة المختصة بقطاعات المال والأعمال.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذا التصنيف من إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط أتى ليسلط الضوء على الدور الذي لعبته الروضان في قيادة زين لتكون إحدى أكبر وأكثر شركات القطاع الخاص الكويتي ريادة خلال الفترة الماضية، وخاصة جهودها في وضع وتنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي تحت مظلة رؤية «كويت جديدة 2035».



وتقوم مجلة Arabian Business كل عام بتكريم سيدات الأعمال اللاتي يصنعن فارقا في منطقة الشرق الأوسط من خلال تأثيرهن في المجتمع وتجربتهن العملية وخبراتهن بقطاعات العمل المختلفة وطموحهن بقيادة أسواق المنطقة والدفع بها نحو الأمام، وتقوم المجلة باختيار 50 اسما ما بين عشرات الآلاف من الأسماء من رائدات الأعمال ورؤساء الجمعيات غير الربحية ورؤساء الشركات من مختلف الصناعات.



وتم تعيين م.إيمان الروضان في منصب الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت في ديسمبر 2015، وهي تعتبر من القيادات الكويتية في المجموعة الأم التي شاركت بشكل فعال في قصة انطلاقتها الناجحة.



ولدى الروضان خبرة تزيد على 25 عاما في مختلف قطاعات الإدارة التنفيذية ضمن زين الكويت والعديد من الشركات التابعة لمجموعة زين، وقبل هذا المنصب، شغلت الروضان منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في المجموعة.



وتعتبر الروضان من أحد رواد الأعمال قطاع الاتصالات بالمنطقة، حيث بدأت رحلة عملها في زين مع شركة زين الكويت، وأطلقت أول خدمة متنقلة مسبقة الدفع في البلاد والمنطقة، والتي استمرت في الهيمنة على قاعدة العملاء للخدمات المتنقلة في الكويت.



ومنذ العام 2003 ومع توسع زين في أنحاء المنطقة، ساهمت الروضان بخبرتها الكبيرة في إنجاز العديد من الأعمال لدى شركات زين التابعة، فقد كانت من الفريق التأسيسي لعمليات المجموعة في العديد من البلدان مثل مملكة البحرين، العراق، لبنان، والمملكة العربية السعودية.



كما لعبت الروضان دورا رئيسيا في مراحل زين الانتقالية عبر السنين، حيث قامت ببناء فرق تشغيلية عديدة، وإرساء أسس متينة لوحدات الأعمال في جميع قطاعات الاتصالات الرئيسية، بما في ذلك الشبكات الذكية، وتطوير المنتجات والخدمات، وصنع الاستراتيجيات وتخطيط الأعمال، والتجوال، ومبيعات الشركات الدولية، بالإضافة إلى الشؤون التنظيمية.



وبعد تسلمها مهام الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت في ديسمبر 2015، قادت الروضان عددا من المشاريع الكبرى التي شكلت مرحلة انتقالية في تاريخ زين، أبرزها الإشراف على الإطلاق التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G في يونيو 2019، لتكون أول شركة تطرح هذه التقنية في الخليج العربي عبر السوق الكويتية بتغطية شاملة لكل مناطق الكويت، بالإضافة توقيع عقد منظومة العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء والماء في مايو 2017، والذي يعتبر من أكبر المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على مستوى البلاد، وأسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل.



وطوال فترة تواجدها في زين، قامت الروضان أيضا بتنظيم العديد من التحالفات الاستراتيجية مع المشغلين الدوليين والإقليميين، وقامت بقيادة فرق وتطوير الموارد في مجالات التكنولوجيا، التجارة، الاستراتيجية، مبيعات الجملة، والشؤون التنظيمية.



ولدى الروضان أكثر من عضوية في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، فهي عضو في مجموعة المصالح الإقليمية GSMA لمنطقة العالم العربي، وعضو في مجموعة الرؤساء التنفيذيين للشؤون التنظيمية GSMA CROG، كما أنها حصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة الكويت، وحضرت برامج عملية من معهد طوكيو للتكنولوجيا (TIT) وبرامج في إدارة العلاقات بين القطاع العام والخاص من كلية هارفارد للأعمال، كما أنها حاليا عضو في المجلس الاستشاري لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وتم اختيار الروضان مؤخرا ضمن قائمة مجلة «فوربس» الشرق الأوسط السنوية لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط عن العام 2021، واللاتي نجحن في إظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة في أمكان العمل والمجتمعات، بالإضافة إلى اختيارها من قبل «فوربس» الشرق الأوسط أيضا كواحدة من السيدات الأكثر نفوذا في الكويت ضمن عددها الخاص عن النجاحات التي تشهدها الكويت تحت عنوان «رؤية جديدة» للعام 2017.