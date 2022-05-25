رأى عميد كلية الشريعة السابق د. سيد محمد الطبطبائي، ان التجمعات في الساحات من غير إذن لا تجوز شرعا بنوعيها سواء سلمية أو غير سلمية لما فيها من المآخذ الشرعية المتعددة، منها مخالفتها للمنهج الإسلامي القويم في أسلوب الإصلاح القائم على النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، وفيها إلحاق الضعف بالدولة والمجتمع، لما فيها من التنازع الذي قد يؤدي إلى الفشل وذهاب قوة الدولة وتعطيل المصالح.



وأضاف: قد يندس بين المجتمعين من يريد إيقاع الناس في الفتنة، وبذلك تضطرب الأمور من خلال الخروج على أنظمة الدولة، وإلى اختلال الأمن وعدم القدرة على معالجة الأمور بشكل موضوعي وتولي العامة للملمات والأمور العظيمة التي يجب أن يتولاها أهل الحكمة والثقة ممن له النظر في عواقب الأمور.