بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني عددا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال لقاء الشيخ أحمد النواف مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر على هامش افتتاح معرض الأمن والسلامة «ميليبول قطر 2022».



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة التمرينات المشتركة لزيادة آفاق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.



وأشار الشيخ أحمد النواف إلى أهمية ما تم بحثه من موضوعات، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وقطر الشقيقة.



من جانب آخر، أكد الشيخ أحمد النواف أن «القيادة السياسية العليا حريصة كل الحرص على دعم المنظومة الأمنية في الكويت بأحدث المعدات والأجهزة والتقنيات التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد».



وقال في تصريح عقب مشاركته في افتتاح معرض الأمن والسلامة «ميليبول قطر 2022» ان المعرض يتيح الفرصة للاطلاع على أحدث المعدات وأجهزة وأنظمة الكشف والوقاية ذات التقنية العالية الجودة.



وأوضح ان المعرض الذي يقام تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تميز باستقطابه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات والمعدات الأمنية، مبينا ان المعرض يضم عدة فعاليات وورش عمل وندوات التي تساهم في تبادل المعلومات والخبرات وتثري العمل الأمني.



وأضاف ان المعرض يقام وسط تنامي الطلب على الحلول المبتكرة وأنظمة الدفاع المتقدمة وذلك لمواجهة التحديات الكبيرة المعقدة التي تواجه قطاع الأمن الداخلي وارتفاع معدلات التهديدات السيبرانية.