عدنان الراشد: الإعلام القطري يشهد تطوراً متسارعاً وأثبت رسوخ مكانته خليجياً وعربياً وعالمياً



بحث رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق مع وفد من دولة قطر الشقيقة يزور الكويت بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الخليجية، الشؤون الإعلامية والتعاون البناء لما فيه مصلحة أبناء الخليج عموما، ويمثل الوفد عددا من الصحف يضم كلا من رئيس تحرير جريدة «الوطن» القطرية محمد المري، ورئيس تحرير «الراية» عبدالله المهندي ورئيس تحرير «لوسيل» محمد حجي، وعضو لجنة الإعلام الرياضي مبارك البوعينين، وذلك خلال زيارتهم لمقر «الأنباء» بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومستشار الإدارة الزميل حسام فتحي.



وفي البداية، رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بالضيوف، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت وبين أهلهم، مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر الشقيقة في جميع المجالات التنموية، وكذلك بالاستعدادات الكبيرة التي تتم لإنجاح بطولة كأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل، وتسخير كل الإمكانات لتقديمها بأفضل صورة ولتحقق النجاح والتألق المرجوين.



وأكد المرزوق أهمية التعاون بين جميع وسائل الإعلام العربية عموما والخليجية خصوصا وتبادل الخبرات والتجارب للاستفادة في النهوض بالمستوى الإعلامي وإبراز الجهود المبذولة في تأكيد دور الإعلام الإيجابي على أن يكون شريكا مؤثرا بعملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية والدفاع عن الوطن مع التركيز على المهنية العالية والحيادية في تناول جميع القضايا والأحداث.



هذا، وأشاد أعضاء الوفد الزائر بمسيرة الإعلام في الكويت وبدور الصحافة الكويتية في نشر الحقائق ومتابعة الأخبار والقضايا المحلية والخليجية والعربية والدولية وفقا لأهميتها للقارئ الخليجي والعربي وبما يسهم في نشر الحقائق وتعريف الجمهور بالأحداث بطريقة مهنية قائمة على النزاهة والحيادية، إضافة إلى تناول العديد من الأمور المتعلقة بأوضاع الصحافة وما تواجهه من تحديات خصوصا خلال الأزمات كجائحة «كورونا» وما رافقها من ظروف استثنائية استطاعت خلالها وسائل الإعلام عموما والصحف خصوصا مواكبة الأحداث وإثبات مصداقيتها في طرح جميع القضايا، وكيف أثبتت أنها المصدر الموثوق والأهم للقارئ الباحث عن الحقيقة واعتمادها على مصادر متخصصة ومسؤولة.



كما بحث الحضور ما يشهده قطاع الإعلام والإعلان من متغيرات متسارعة وتأثير وسائل الواصل الاجتماعي على الإعلام المطبوع، واتجاه البعض نحو الإعلام الرقمي في نشر إعلاناتهم، وأهمية مواكبة التطورات الإعلامية واستثمارها بالشكل الصحيح كون الصحف لها مكانتها واسمها ولديها الإمكانات البشرية والكفاءات المهنية، وهي قادرة على تحقيق الفضل وما يريده المعلن وكذلك المتلقي بكل مهنية ومصداقية.



بدوره، أكد نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد مكانة الصحف القطرية وما تقوم به من أدوار إعلامية متكاملة، مشيرا إلى ما يشهده الإعلام القطري من تطور ومواكبة لأحدث المستجدات، ووصول بعض وسائل الإعلام في قطر الشقيقة إلى العالمية، حيث يتمتع الإعلاميون فيها بالمهارة والقدرة الكبيرتين في متابعة الأحداث والقضايا وتغطيتها بالشكل المهني المرموق وبما يسهم بنشر التوعية والمعرفة من جهة والقيام بدورها الوطني والإعلامي والمجتمعي من جهة أخرى.



وفي الختام، شكر رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق الضيوف على زيارتهم لـ «الأنباء»، متمنيا لهم النجاح والتوفيق ولدولة قطر الشقيقة دوام التقدم والازدهار لما فيه الخير والنماء.