أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخية، ايبيك صمادياروف، عن تحديد بلاده موعد إجراء محادثات «أستانا» حول سورية بين 14 و17 يونيو المقبل.



وأوضح صمادياروف في تصريح صحافي أمس أن الجولة الـ 18 المقبلة من «أستانا» ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان، مضيفا أن وزارة الخارجية وجهت دعوات للحضور لكل من الدول الضامنة للمسار (روسيا، إيران، تركيا)، وللمراقبين، وهي بانتظار تأكيد مشاركتهم.



وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف أن الاجتماع الدولي المقبل حول سورية بصيغة «أستانا» من المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.



وفي 22 ديسمبر 2021، اختتمت في العاصمة الكازاخية الجولة الـ 17، دون تقديم أي جديد فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والميدانية في سورية، إذ أكد البيان الختامي الصادر عن الدول الضامنة للمسار مجددا على ما تم تأكيده خلال الجولات السابقة.



وحضر حينها الجولة وفود الدول الضامنة للمسار والدول المشاركة بصفة مراقب والأمم المتحدة، إضافة إلى وفدي المعارضة السورية وحكومة دمشق.



في غضون ذلك، أكد المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون أن اجتماع اللجنة الدستورية المصغرة سينعقد في جنيف في 28 الجاري، حيث سيكون هناك 15 عضوا من المجتمع المدني، و15 عضوا من الحكومة، و15 من أعضاء وفد المعارضة.



وأعرب المبعوث الأممي بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع المقبل إيجابيا، للمساعدة على المضي قدما بشأن بعض تدابير بناء الثقة التي ستكون مفتاحا أيضا لمزيد من التنفيذ فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2254.



وأشار «بيدرسون» إلى أن اللجنة الدستورية تعمل وفق اختصاصاتها التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة، وأن الأمم المتحدة تتمسك بهذه المبادئ.



يشار إلى أن المبعوث الأممي قد زار سورية مؤخرا والتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وناقشا مجموعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الجسيمة التي تؤثر على الشعب السوري.