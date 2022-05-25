قالت وزارة الخارجية الكويتية إن الاجتماع الدولي لمكافحة الإرهاب بشأن «مجموعة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنبثقة من مجاميع التحالف الدولي ضد داعش» شهد مشاركة فعالة من الدول الأعضاء في التحالف لمناقشة وبحث جملة من الأمور المهمة للمضي قدما في إيجاد رؤى مشتركة بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وكيفية تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.



جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة في اختتام أعمال اجتماع «مجموعة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنبثقة من التحالف الدولي ضد داعش» برئاسة مشتركة من الكويت وجمهورية تركيا ومملكة هولندا والذي تستضيفه الكويت.



وذكر البيان ان الاجتماع تضمن بنودا مهمة تمت مناقشتها بإيجابية على سياق آخر التطورات في التحالف الدولي ضد داعش بشأن إجراءات المحاكمة وبحث الوضع الإنساني والأمني في المخيمات للنساء والأطفال.



وأضاف ان الاجتماع بحث كيفية التطلع مع الدول لبحث أفضل الممارسات لإيجاد خطط مستقبلية في تعزيز العمل المشترك.



وأشار إلى تناول الاجتماع دعم المبادرات حيال جهود الدول المبذولة بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة الإرهاب برمته، وذلك من خلال مشاركة خبراء من الجهات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والمحلية من الكويت.



ولفت إلى إلقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان كلمة الافتتاح التي أكدت أهمية متابعة الجهود المشتركة مع الدول الأعضاء والاستراتيجية والتي تم العمل عليها في هذه المجموعة المهمة حيال جهود دول التحالف بشأن مواجهة الأضرار الناتجة عن تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاع والعمل على إيجاد آلية واضحة لسياسة العودة وأهمية تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.



وأشار إلى استعراض المشعان دور الكويت الفعال كعضو في التحالف الدولي ضد داعش وترجمته على أرض الواقع من خلال ترؤس الكويت لهذه المجموعة بمشاركة تركية هولندية واستضافتها للعديد من الاجتماعات الدولية والحلقات النقاشية ذات الصلة وإضافة إلى ذلك دور الكويت الريادي في عمليات تسهيل نقل عائلات المقاتلين الموجودين في مناطق النزاع وتأمين وصولهم إلى دولهم والذين بلغ عددهم 186 شخصا.



يذكر أن مجموعة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتي يترأسها كل من الكويت وتركيا وهولندا تعتبر أحد المجاميع المنبثقة من التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم 85 دولة.