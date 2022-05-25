أكد رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة الكويتي المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد تبني الصندوق مبادرات هادفة لحماية البيئة وتوفير كل الدعم للفرق التطوعية والجمعيات البيئية للمشاركة في حماية البيئة.



وقال الشيخ عبدالله الأحمد لـ «كونا» إن الاجتماع الثاني لمجلس (الصندوق) تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الاطلاع على المبادرات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية ومناقشة المشروعات البيئية في الصندوق.



وأضاف انه استقبل عددا من المبادرين واستمع إلى مبادراتهم، حيث تمت الموافقة على تقديم الدعم لمركز العمل التطوعي وفريق الغوص (سنيار) لتركيب مرابط بحرية حول الجزر الجنوبية وعمل مصدات لحركة التيارات البحرية لمنع جرف التربة.



كما تم خلال الاجتماع عرض التقرير النهائي للمشروعات التي تم الانتهاء منها تحت مظلة صندوق حماية البيئة.



ودعا الشيخ عبدالله الأحمد جمعيات النفع العام والفرق التطوعية وجميع المبادرين لتقديم مبادراتهم البيئية التي من شأنها رفع المستوى البيئي في الكويت.