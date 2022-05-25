الدوحة - فريد عبدالباقي



تعادل المنتخب القطري الأولمبي مع شقيقه الأردني 1-1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد الجنوب المونديالي، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.



ويلعب المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران وأوزبكستان وتركمانستان، فيما يلعب المنتخب الأردني ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الكويت وأستراليا والعراق. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا الخميس المقبل، قبل التوجه إلى العاصمة الأوزبكية (طشقند).



هذا، وأعلن المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا لمنتخب قطر الأولمبي القائمة النهائية التي ستخوض غمار كأس آسيا وضمت 23 لاعبا هم: أحمد الجانحي، مصطفى عصام، (الغرافة)، صلاح زكريا، محمد النعيمي، (الدحيل)، جاسم جابر، أحمد سهيل، محمود أبوندى (العربي)، وأسامة الطيري، هاشم علي، علي مال الله (الريان)، عبدالرشيد إبراهيم، عبدالله السليطي (الأهلي)، يوسف عبدالرزاق، مصطفى طارق، فيصل محمد ويوسف عبدالله (السد)، ويوسف أيمن، جاسم المهيري، خالد وليد (قطر)، محمد عياش (الوكرة)، هارون دياب (الخور)، مروان شريف (الشمال)، المكي محسن (الخريطيات).