أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح تعميماً بشأن الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع النفطي.

وجاء في التعميم أنه وبالإشارة إلى التوصيات الصادرة من لجنة علاقات العمل بشأن إيجاد حلول إضافية للحد من ظاهرة الاجازات المرضية من خلال ربطها بأنظمة الأداء والحوافز المعمول بها والتي تم استعراضها باجتماع الرؤساء التنفيذين والأعضاء المنتدبين المنعقد بتاريخ 18 مايو الجاري فإنه تقرر الموافقة على الآتي:

أولا: تطبيق الإجراءات الواردة من لجنة علاقات العمل المشار إليها أعلاه على مستوى القطاع النفطي، علاوة على الإجراءات المعمول بها بالسابق والواردة بالتعاميم السابقة ، وذلك من خلال استبعاد من لديه إجازات مرضية لأكثر من ٢٠ يوما والمصنفة بالإجازات (عارضة/مزمنة) لآخر سنة من الآتي: الالتحاق بالشركات العالمية (Attachment)، والتقديم لنظام البعثات والإجازات الدراسية.



المشاركة بالدورات الخارجية.

ثانيا: إجراءات تعديل الوضع الوظيفي بعد الحصول على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة من (تقديم الاختبارات لمدة (6) أشهر.