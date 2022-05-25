سيحظى الحصان المفضل لدى رئيس تركمانستان السابق قربان قولي بردي محمدوف بتمثال خاص في عشق آباد، عاصمة هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، على ما ذكرت صحيفة حكومية.

وتؤدي سلالة خيول «أخال ـ تيكي» دورا بارزا في الدعاية لهذه الجمهورية السوفييتية سابقا الغنية بالغاز الطبيعي، وقد رفعها الرئيس السابق إلى مستوى الرمز الوطني أثناء فترة حكمه لمدة 15 عاما قبل أن يسلم السلطة لابنه سردار في مارس الماضي.



وفي عام 2015 أقيم في البلاد تمثال ذهبي لقربان قولي بردي محمدوف يمثله على قمة صخرة ممتطيا حصانه المفضل «أكان» وممسكا بحمامة في يده اليمنى.



وسيكون أيضا لحصانه المفضل تمثال خاص، بعدما أعطى الرئيس الجديد سردار بردي محمدوف موافقته على بناء نصب تذكاري على شرف الجواد في مقاطعة أخال.

وبحسب مرسوم نقلته صحيفة «نوترالني» الحكومية امس، من شأن التمثال الجديد أن «يزيد من مجد خيول أخال تيكي، الفخر الوطني للشعب التركماني».



وفي عام 2018 دخل الجواد «أكان»، الذي يؤكد الرئيس السابق أنه دربه شخصيا، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما مشى على قائمتيه الخلفيتين 10 أمتار في غضون 4.19 ثوان.