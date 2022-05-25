يؤدي هيكتور إسبيندولا وظيفة استثنائية بإدارته كرم عنب يعلو 2500 متر عن سطح البحر ويوفر أنواعا عدة من هذه الفاكهة وسط صحراء أتاكاما في تشيلي التي تعتبر أكثر المناطق جفافا في العالم.



وإسبيندولا البالغ 71 عاما هو مزارع في واحة تقع في منطقة توكوناو أقصى شمال تشيلي على بعد نحو 1500 كيلومتر من كروم عنب موجودة وسط أطول دولة في العالم وكانت سببا في جعلها أحد أبرز عشر دول مصدرة للنبيذ في العالم.



ولا تشكل زراعة العنب في الصحراء مهمة سهلة، إذ يتعامل إسبيندولا مع تقلبات كبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهار وأشعة شمس قوية بالإضافة إلى رياح وصقيع يسجلان في المنطقة.



ويقول المزارع أثناء معاينته العنب الجاف والبني بعد شهرين على حصاده «عليك أن تتفرغ للعمل.. أسقي الكرم ليلا.. عند الساعة الثالثة فجرا والحادية عشرة مساء».