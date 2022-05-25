رشيد الفعم



كشف وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان عن أن لجنة الأمن الغذائي ستعقد أول اجتماعاتها غدا الخميس، وذلك لتحديد اختصاصاتها وأعمالها.



وقال الشريعان في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن اللجنة وبناء على ما صدر من اجتماع مجلس الوزراء الأخير واستنادا إلى قرار تشكيلها ستقوم بدراسة أوضاع السوق المحلي بناء على ما طرأ من مستجدات حول قضية الأسعار وثباتها ومدى توافر المواد الاستهلاكية والأوضاع الدولية وانعكاسها على حركة النقل بكل أشكالها وآلية وصول المواد الاستهلاكية إلى البلاد.



وشدد الشريعان على أن مصلحة المواطن والمستهلكين بشكل عام ستكون هي الشغل الشاغل لأعضاء اللجنة، والعمل على توفير الأمن الغذائي المحلي هو أولى الأولويات، بالإضافة إلى الحرص على عدم وجود نقص في المواد التي يحتاجها السوق المحلي وكيفية توفير المخزون منها.



وأوضح الشريعان أن اللجنة لاتزال في بداية عملها وستضع خلال اجتماع الغد آلية عملها للمباشرة في تنفيذ ما أسند إليها من مهام.