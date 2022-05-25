عبدالكريم العبدالله ووكالات



أكد استشاري الامراض المعدية د.غانم الحجيلان أن أعداد حالات جدري القرود ستكون ضعفي الحالات المكتشفة عالميا خلال الاسابيع المقبلة؛ لأن معدل الاصابات لهذا المرض يكون اصابتين من اصابة واحدة. وعن العلاجات، ذكر د.الحجيلان لـ«الأنباء» انه لا يوجد شيء مثبت حاليا، مؤكدا أن الاعتماد الحقيقي حاليا يأتي على وجود نظرية حماية لتطعيم الجدري من هذا المرض، علما ان هناك لقاحا لجدري القردة إلا انه لم يتم الانتهاء من الفحوصات السريرية الكاملة. إقليميا، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر



29 سنة زائرة للإمارات من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة. من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية أنه ورغم تفشي المرض غير المعتاد في دول لم تشهده من قبل، فإنه يظل «قابلا للاحتواء». هذا، وتستعد الولايات المتحدة لتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمرضى مع توقع زيادة أعداد الإصابات، فيما طلبت ألمانيا 40 ألف جرعة من لقاح شركة بافاريان نورديك لتكون جاهزة لتطعيم المخالطين للمصابين.