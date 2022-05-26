طارق عرابي



كشفت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن أهم الشركاء التجاريين للكويت، خلال العام المنصرم 2021، والذين بلغ عددهم 9 شركاء تجاريين موزعين على دول الخليج والدول العربية والأوروبية، حيث تبين أن دولة قطر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للكويت بقيمة صادرات إجمالية بلغت 87.8 مليون دينار. وفي التفاصيل، شكلت 3 دول خليجية أهم الشركاء التجاريين للكويت خلال العام 2021، حيث تربعت قطر على قائمة الدول الخليجية المستوردة من الكويت بقيمة صادرات كويتية بلغت 87.8 مليون دينار، تلتها الإمارات بصادرات بلغت 41.2 مليون دينار، ثم السعودية بصادرات بلغت قيمتها 40.8 مليون دينار.



أما على صعيد الدول العربية، فقد احتلت الأردن المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية المستوردة من الكويت، بقيمة صادرات بلغت 21.5 مليون دينار، تلاها العراق بإجمالي 15.4 مليون دينار ثم مصر بإجمالي 5.9 ملايين دينار.



وعلى صعيد الدول الأوروبية جاءت بلجيكا بالمرتبة الأولى بإجمالي صادرات كويتية بلغت 16.1 مليون دينار، تلتها فرنسا بإجمالي صادرات بلغت 15.4 مليون دينار، ثم تركيا بإجمالي 11.6 مليون دينار، أي أن الدول الـ 3 استوردت منتجات كويتية بقيمة إجمالية بلغت 43.1 مليون دينار خلال عام.



وتركزت الصادرات الكويتية إلى الدول الأوروبية المذكورة أعلاه في منتجات الصودا الكاوية قشور، بولي ايثيلين، ايثلين جلايكول، فيروسيليكون وداي ايثيلين جليكول، وهي المنتجات التي تدخل في العديد من الصناعات الطبية والصحية، فيما تنوعت الصادرات إلى الدول العربية والخليجية لتشمل العديد من المنتجات المحلية التي تمتاز بجودتها وأسعارها التنافسية على حد سواء.