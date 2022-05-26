أسامة دياب



أكد سفير أذربيجان لدى البلاد أليخان قهرمان، أن الكويت حققت تطورا ملحوظا ومثيرا للإعجاب ونفذت استراتيجيات طموحة للتنمية السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية بفضل الرؤية المستنيرة وحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وجهود الحكومة الرشيدة.



ولفت قهرمان في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته سفارة بلاده بمناسبة عيد الاستقلال إلى الروابط التاريخية والدينية والثقافية الممتدة لقرون بين جمهورية أذربيجان والكويت، معربا عن سعادته لتطور تلك العلاقات المستمرة على كل الصعد ومختلف مجالات التعاون، موضحا أن البلدين يجمعهما حالة من التوافق حول العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ويتبادلان الدعم في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والإيسيسكو، و«أوپيك+».



وأشار إلى أن من أبرز عناصر دعم وتعزيز التعاون هو تسيير الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية الأذربيجانية رحلات منتظمة بين البلدين قبل جائحة كورونا، لافتا إلى ان 35 ألف سائح كويتي زاروا أذربيجان في 2019، موضحا أن بلاده تطبق نظاما مبسطا للتأشيرة الإلكترونية للكويتيين، موضحا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على تطوير السياحة ودعم وتعزيز سبل التعاون الأخرى.