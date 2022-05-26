أسامة دياب



أكد سفير الجمهورية القرغيزية لدى البلاد عظمات قاراغولوف أن المواطنين الكويتيين والمقيمين في الكويت، ليسوا بحاجة إلى تأشيرة دخول لزيارة بلده، مشيرا إلى أن عدد السياح الكويتيين في عام 2021 بلغ 5 آلاف سائح.



وفي تصريح على هامش احتفال السفارة الأذربيجانية بالعيد الوطني، أكد قاراغولوف، أنه تم رفع معظم الإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا. وأعلن أنه لا يوجد أي طالب كويتي يدرس في قرغيزستان، ووجه السفير قاراغولوف الشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا على استضافتها لأبناء جاليته التي قال ان «معظمهم يعمل في مجال الطب والهندسة والتدريس والفنادق».