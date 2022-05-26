استقبل محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت بمكتبه صباح أمس سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، وحضر اللقاء رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة.



ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث العلاقة الاقتصادية وإقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة، حيث أشار الصقر إلى متانة الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا ضرورة استغلال الامكانات المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، وأشاد بالتجربة القطرية الحديثة والنقلة النوعية التي طرأت على كافة المجالات لاسيما الاقتصادية.

وقد أعرب عن استعداد الغرفة لتقديم كافة خدماتها المتاحة للجانب القطري وإقامة الفعاليات الاقتصادية الكويتية القطرية المشتركة بهدف خلق الشراكات الاستثمارية المثمرة بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.



وأشاد الصقر بجهود الجهات القطرية المعنية في التحضير والاستعداد لإقامة نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022)، مشيرا للتعاون القائم فيما بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة قطر فيما يتعلق بإشراك بعض الانشطة التجارية المطلوبة من الجانب القطري للمشاركة في هذا الحدث المهم.



بدوره، أعرب السفير القطري عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها الدائم، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا اهتمام حكومة بلاده بفتح آفاق اقتصادية جديدة مع الكويت من خلال توظيف الإمكانيات الضخمة المتاحة للتعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات.

خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لغرف «الخليجي»



.. وناقشت عدداً من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي



شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ (52) للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس، بمقر غرفة الشرقية في مدينة الدمام- المملكة العربية السعودية، حيث ترأس نائب المدير العام حمد جراح العمر وفد الغرفة، وبمشاركة فهد الصغير مدير إدارة العلاقات التجارية.



وقد تناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، ومن أهمها عضوية التميز الذهبي لعام 2022 والتي تصدرها الأمانة العامة للاتحاد على هيئة بطاقة تقدم كل التسهيلات اللوجستية للغرف العربية والدولية، حيث توفر لمشتركيها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الاتحاد على العضو المشارك، وكذلك الاستفادة من قواعد البيانات والدراسات وأوراق العمل الموجودة لدى الاتحاد والعديد من المميزات الأخرى.



وقد أكدت لجنة القيادات التنفيذية على الاستعداد الدائم للاتحاد لوضع البرامج التي تسهم في التكامل الاقتصادي الخليجي، والتي أيضا تعمل على تذليل كل العوائق التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس.