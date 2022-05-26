أعلن بنك وربة عن إبرامه اتفاق شراكة وتعاون مع شركة الاتصالات الكويتية stc، لإطلاق تطبيق «SiDi» الرقمي الأول من نوعه في الكويت وذلك لتوفير عروض حصرية وفريدة من نوعها لكافة عملاء SiDi.



وحول هذه الشراكة، صرح أنور الغيث نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة: يسعى البنك دائما لتقديم وطرح أفضل الخدمات والمنتجات الرقمية التي تلبي تطلعات العملاء وتوفر لهم تجربة مصرفية فريدة من نوعها، حيث يوفر تطبيق «SiDi» محفظة رقمية متكاملة الأركان تمكن مستخدميها من الاطلاع على حركة الحساب المصرفي واستخدام الأرصدة النقدية في سداد مختلف المدفوعات بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تحويل الأموال عبر عدة وسائل رقمية منخفضة التكلفة. وأوضح الغيث أن تطبيق «SiDi» يعتبر أول محفظة رقمية مصرفية مرخصة من قبل الجهات الرقابية في الكويت وهو ما يضفي المزيد من الثقة والالتزام نحو التطبيق.



وحول هذا التعاون، صرح م.عامر عطوي الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: تأتي الشراكة مع بنك وربة انسجاما مع إستراتيجية stc، في مجال تمكين التحول الرقمي، واستكمالا لدورها الحيوي والمهم للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا، مستندة الى قدرات فريق عملها المتخصص ومدعومة بأوسع شبكة 5G انتشارا على مستوى الكويت. وتتضمن الشراكة الاستراتيجية بين بنك وربة وشركة الاتصالات الكويتية stc بتزويد عملاء SiDi بخطوط مسبقة الدفع مجانا مع التمتع بعروض حصرية لهم، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تطبيق SiDi لجميع عملاء stc مجانا.



مميزات خدمة SiDi:



٭ أول محفظة رقمية مكتملة الخدمات المصرفية تم اعتمادها من قبل بنك الكويت المركزي.



٭ تقديم بيئة مصرفية آمنة لتلبية احتياجات الشريحة غير المتعاملة مع البنوك.



٭ فتح حساب رقمي مجانا دون اشتراط حد أدنى لرصيد الحساب.



٭ سهل الاستخدام ويتماشى مع حاجات ورغبات الشريحة المستهدفة غير المتعاملة مع البنوك.



٭ إمكانية فتح الحساب عن طريق التطبيق في أي وقت وخلال أقل من 5 دقائق عبر تنفيذ 6 خطوات سهلة.



٭ خدمات رقمية مجانية وسريعة وآمنة



٭ بطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها في تنفيذ عمليات السداد والدفع من خلال نقاط البيع والشراء من المواقع الالكترونية.



٭ خدمة تحويل الأموال الدولية تتيح للعملاء تحويل الأموال إلى بلادهم.



٭ خدمة تحويل الرواتب التي تتيح للعملاء استلام رواتبهم في محفظة SiDi الرقمية



٭ إمكانية تحويل الأموال على الفور بين عملاء SiDi.



٭ دفع فواتير الهاتف المحمول مجانا.