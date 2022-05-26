أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين بالديوان الأميري خالد سليم سلطان تعميما إداريا استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1390/2021 بشأن اعتماد الضوابط لمنح العاملين بالديوان الأميري من شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية والوظائف العامة والمساندة معاشات استثنائية. وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: يتم ذلك وفقا للتالي:



٭ أن يكون المرشح للتكريم مستحقا لمعاش تقاعدي وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية سواء عن مدة خدمة فعلية أو بعد إضافة مدة اعتبارية.



٭ ألا يكون قرار انهاء الخدمة بسبب التأديب أو الانقطاع عن العمل من دون إذن.



وتابع قرار وكيل الديوان الأميري: لذا نوجه عناية رؤساء القطاعات ومراكز العمل والإدارات والمكاتب الملحقة بالديوان الأميري بضرورة التعميم على موظفي الديوان الأميري المستوفين للشرطين السابقين الراغبين في التقاعد من شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية والوظائف العامة والمساندة تعبئة النماذج المرفقة بهذا التعميم وفقا للمسمى الوظيفي الذي يشغله الموظف وتقديمه الى إدارة شؤون الموظفين وذلك في موعد أقصاه 3/7/2022 مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن يكون تاريخ تحديد الإحالة للتقاعد قبل 1/11/2022 كحد أقصى.



وختم التعميم أنه يتم منح المعاش الاستثنائي للموظف وفق حالته الوظيفية بالأصالة أو بالندب من تاريخ قرار مجلس الوزراء رقم 1390 بتاريخ 1/11/2022.