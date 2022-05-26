محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إشبيلية التعاونية سعد المطيري في تصريح لـ «الأنباء» انه تم تكريم 1800 من الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2021 - 2022 للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك على مدار 4 أيام.



وبين أنه جرى تسليم الهدايا والشهادات التقديرية والدروع في قسم المساهمين والعلاقات العامة، حيث حصل كل من متفوقي الابتدائي على رصيد مشتريات بـ 30 دينارا، والمتوسط على 50 دينارا، والعاشر والحادي عشر على 100 دينار، في حين حصل متفوقو الثاني عشر على جهاز آيفون 13، مبينا أن صرف الرصيد لغاية 25 يونيو المقبل. وأشار المطيري إلى أن الجمعية بصدد التحضير لتسيير رحلتي عمرة وشاليهات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد القيام بالإجراءات المطلوبة، متقدما بالتهنئة لجميع المتفوقين ومتمنيا لهم الاستمرار وتبوؤ الأماكن القيادية مستقبلا، وخدمة الوطن.