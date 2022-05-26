محمد الجلاهمة



«ماني ياية.. اهو وأمه چذابين» هكذا ردت مواطنة على اتصال رجال أمن أحد المخافر حينما طلب منها الحضور على خلفية قضية سجلت بحقها وحملت عنوان «دخول مسكن وسب واعتداء بالضرب».



«وأرفق بالقضية تقرير طبي خاص بسيدة مسنة وهي والدة المبلغ. وفي التفاصيل إن مواطنا



(41 عاما) تقدم إلى أحد المخافر وأبلغ عن دخول مسكنه من قبل مواطنة وسبه والاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب وأحضر تقريرا طبيا يفيد بذلك، ولدى سؤاله عن أسباب دخول السيدة منزله والعلاقة التي دفعتها لذلك، قال: «توجد عدة قضايا بينا»، وعليه تم الاتصال بالمدعى عليها لمحاولة حل الإشكال بينهم ولكنها رفضت الحضور إلى المخفر.