رحب رئيس جمعية المهندســـين الكويتيــة م.فيصل العتل باستمرار التعاون بين الأشقاء في سلطنة عمان والجمعية، لافتا الى الاستعداد لعقد عدد من البرامج التدريبية في الكويت والسلطنة في مجال تحقيق تطوير التنمية البشرية التي تهدف إليها الجمعية.



جاء ذلك لدى استقبال العتل مدرب التنمية البشرية العماني الكبير يوسف الحسني والمتخصص في تدريب الإتيكيت والبروتوكول الدولي والباحث في دكتوراه العلاقات العامة خلال زيارته للكويت مؤخرا.



وأكد العتل حرص الجمعية على الاستفادة من هذه الخبرات الخليجية والتعاون معها، لافتا الى إمكانية عقد برامج متخصصة للمهندسين من مختلف التخصصات، مضيفا أنه يمكن الاستفادة من هذه الخبرات ونقلها حتى إلى الكوادر العاملة بجمعية المهندسين الكويتية.



بدوره، أعرب الحسني عن السعادة بزيارته للكويت والتعاون مع «المهندسين»، معربا عن الأمل في أن تكون برامجه التدريبية إضافة حقيقية لتدريب الكوادر الهندسية الكويتية والمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية بتحقيق التنمية البشرية.