أكدت وزارة التجارة والصناعة ان «مخزون الكويت من السلع الغذائية الأساسية مطمئن وفي أعلى مستوياته بفضل الجهود التي تبذلها الدولة».



ودعت الوزارة في بيان صحافي المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب أو مجاراة أو إعادة بث ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع لبعض الأشخاص أو الجهات غير الرسمية للحث على تخزين السلع الغذائية مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.



وأكدت أن جميع أجهزة الدولة المعنية تقوم بدورها لضمان توافر السلع وعدم انقطاعها محذرة من أن التخزين قد يتلف المواد الغذائية و«على المستهلك أن يطمئن وأن يأخذ ما يكفيه دون هلع».



وأضافت أنها ستقوم بالدور المنوط بها قانونا بالتعاون مع كل الجهات الرسمية المعنية للتصدي لمثل هذه الشائعات واتخاذ جميع الإجراءات تجاه مروجيها.