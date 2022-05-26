آلاء خليفة



اختتم المؤتمر السادس والثلاثون والذي اقيم تحت عنوان «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية» بتنظيم من المنظمة العالمية لتمكين المرأة وبناء القدرات بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وذلك تحت رعاية الامين العام للمعهد د.بدر مال الله، اعماله بجلسة ختامية ترأسها د.عبدالوهاب الحايس بمشاركة كل من رئيسة المنظمة العالمية لتمكين المرأة وبناء القدرات ابتسام القعود ود.سلوى الجسار من جامعة الكويت وعميد جامعة عين شمس د.مصطفى مرتضى والسفيرة امل الحمد.



وبناء على الابحاث المقدمة والمناقشات في المؤتمر، خرجت اللجنة العلمية بعدد من التوصيات التي ركزت على محاور «الوعي، اتخاذ القرار ووضع السياسات العامة، دور المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة، الممارسات العملية والاجراءات»، وجاءت توصيات المؤتمر كالآتي:



1 ـ ‏وضع استراتيجية وطنية عامة لكل دولة عربية تحتوي على جميع الجهود المبذولة في مجال التمكين بحيث تحقق التكامل والتنسيق بين جهات ومؤسسات المجتمع.



2 ـ تفعيل ‏ دور مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في دعم وتبني البرامج والمبادرات المعنية في تمكين المرأة وذلك عن طريق تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة أعمال المؤسسات العاملة في مجال تمكين المرأة.



3 ـ ‏التوسع في مجال التعاون بين الجمعيات والمؤسسات المعنية لتمكين المرأة على مستوى الدول العربية وذلك عن طريق تفعيل آلية تشبيك بين المنظمات النسوية على مستوى دول المنطقة العربية.



4 ـ ضرورة ‏تنمية الوعي الاجتماعي بقضايا المرأة والتمكين وذلك عن طريق تنظيم برامج تثقيفية وفعاليات إعلامية تهدف إلى تغيير الأفكار الخاطئة والمغلوطة والنظرة السلبية تجاه تمكين المرأة ودورها التنموي في المجتمع.



5 ـ إعادة ‏النظر في بعض التشريعات القانونية المتعلقة بالمرأة والأسرة وبما يسهم في زيادة تمكين المجتمع وإزالة كل العقبات أمام مشاركتها في التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



6 ـ توجه نحو اعداد ‏برامج تدريبية لبناء الثقة وإزالة الخوف لدى الفتيات إذا مشاركته المجتمعية والاعتماد على القدرات الذاتية.



7 ـ تطوير ‏المقررات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية بحيث لا يقتصر التطوير على المحتوى التدريسي فقط وإنما فيما يتعلق في تطوير المهارات والقدرات والوعي بحقوق المواطنة والحقوق الإنسانية بصفة عامة.



8 ـ التركيز ‏على بناء القدرات الإنسانية وتفعيلها باعتبارها الأساس الضامن لتمكين المرأة من الاندماج في مختلف برامج التنمية سعيا إلى الاستفادة من جهودها كل عنصر من عناصر رأس المال البشري في المجتمعات العربية.



9 ـ التركيز ‏على تنمية القدرات والممارسات التقنية لافراد المجتمع بمن فيهم النساء بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي حتى تستطيع الدول العربية الاستفادة من كافة العناصر البشرية في تحقيق برامج وأهداف التنمية المستدامة.



10 ـ ضرورة ‏النظر في برامج الدراسات العليا في الجامعات العربية وخاصة فيما يتعلق بالمجموعات البحثية التي تركز على القضايا النسوية وتوجيهها نظريا ومنهجيا لمعالجة قضايا التمكين من منظور نقدي ومسايرة القضايا المتعلقة بدور النسوي في التنمية.



11 ـ الدعوة الى انشاء منصة عربية رقمية تعنى بتجميع الجهود العربية في مجال تمكين المرأة تتضمن هذه المنصة مجموعة من الاقسام المتخصصة في شؤون المرأة والاسرة تتضمن مجموعة من الخدمات منها: ‏الاستشارات والتدريب، تلقي الشكاوى، الندوات المؤتمرات، ريادة الأعمال النسوية، التعليم والتدريب.



12 ـ دعوة ‏الجهات المانحة دوليا وإقليميا إلى ضرورة تقديم كل أشكال الدعم النسوية (المالي والتدريبي والفني) لرياده الأعمال النسوية وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يمكنهن اقتصاديا ولتحسين مستوى معيشة أسرهن.



13 ـ تفعيل دور ‏كل مؤسسات المجتمع للقضاء على صور التميز الاقتصادي ضد المرأة وتشجيع فرص الاستثمار والادخار والتصدي للسلوكيات السلبية الخاصة بأنماط الاستهلاك المختلفة.