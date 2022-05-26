محمد راتب

اسفرت انتخابات مجلس الإدارة في جمعية خيطان التعاونية عن فوز خالد حمود ناصر الجبري بالمركز الأول بعد حصوله على 539 صوتا، تلاه محمد عبد الله مرزوق العتيبي 339 صوتا، وحل ثالثا مبارك لفا لافي المطيري 258 صوتا، ورابعا مبارك محمد ماجد بوردن 252 صوتا، وجاء خامسا علي مشعل هلال العتيبي 202 صوت، في حين حقق المركز السادس محمد عبيد مهنا الرشيدي 176 صوتا، وجاء سابعا محمد سعد دغيم العدواني 158 صوتا، وثامنا فهد عطيه سالم الحمدان 153 صوتا، وجاء تاسعا حسین راشد الدسم الرشيدي 134 صوتا.



وتعد هذه الانتخابات الأولى بعد تعليقها وتوقفها بسبب جائحة كورونا، وقد شهدت حضورا كبيرا ومشاركة لافتة وحماسة من المساهمين الذين حرصوا على الحضور إلى مدرسة معاذ بن جبل واختيار من يرغبون في إدارة الجمعية خلال المرحلة المقبلة، في حين لم يحالف الحظ كلا من أسامة عيسى موسى القروي، وعبد العزيز طلال شاهين الهاجري، وعبد العزيز محمد خلف الطواله الشمري.