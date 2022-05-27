بشرى شعبان

نظمت الهيئة العامة لشؤون المعاقين ورشة عمل بالتعاون مع شركة «Gait» بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسهولة الوصول للمعلومة، حيث قامت الهيئة بترشيح 8 أفراد من ذوي الإعاقة البصرية لحضور ورشة العمل والاطلاع على الميزات الجديدة التي طورتها شركة Apple، والمخصصة لمن يعانون صعوبات بصرية او إعاقات بصرية، من ضمنها خدمة الأوامر الصوتية، قراءة الشاشة، تحدث الشاشة- لغة برايل، تكبير الشاشة وتغيير الخلفيات الملونة وغيرها.



هذا، وشارك في الورشة عدد من الطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة والموظفين من ذوي الموهبة ومن يعانون إعاقات وصعوبات بصرية.



وفي ختام الورشة قامت الشركة بتوزيع أجهزة Ipad مجانية على المشاركين بالورشة دعما منهم لذوي الإعاقة.