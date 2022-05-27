اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الأربعاء الماضي الدورة التدريبية «إعداد الموفقين والوسطاء» بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.



وعقدت الدورة على مدار أربعة أيام في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، حاضر فيها الخبير الدولي في الطرق البديلة لحل المنازعات د.عماد الدين حسين، حيث شارك في البرنامج السادة مستشارو ومحامو إدارة الفتوى والتشريع.



وتناولت الدورة عدة محاور أبرزها تعريف «الوساطة الدولية» كبديل واقعي للطريق المعتاد في اللجوء إلى قضاء الدولة لتسوية المنازعات ما يؤدي إلى طول أمد النزاع نظرا للعدد الكبير للقضايا ودرجات التقاضي المختلفة حتى في أكثر الدول تقدما، بينما أن التوفيق والوساطة يمثلان آلية بديلة لتسوية المنازعات أكثر كفاءة وأقل تكلفة ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة حتى بالنسبة للنزاعات الأكثر عمقا وتعقيدا، فعمليتي التوفيق/ الوساطة توفران إجراءات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة، ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة للاستمرارية والتنفيذ، وغالبا ما تحافظ على سمعة الأطراف والعلاقات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال والمستهلكين، حيث إنه من أسرار النجاح في العلاقات التجارية وسيط محترف وأشخاص مناسبون حول طاولة الحوار.

كما تضمنت الدورة دراسة مقارنة سريعة في الطرق البديلة المستحدثة لتسوية المنازعات التجارية (ADR) في التشريعات العربية والأجنبية مع بيان طريقة تطبيقها من قبل المحاكم في تلك الدول.