الرحلة تشمل المواصلات المخصصة للنقل من المطار إلى ستاد المباراة.. والعكس

بيع تذاكر المباريات المباشرة للذهاب والعودة في اليوم ذاته بأسعار تنافسية للغاية

أكبر الباكر: البطولة تتيح الفرصة لتعزيز أعمالنا مع شركات الطيران الإقليمية

غيث الغيث: «فلاي دبي» ستمكن الجماهير بـ 30 رحلة مكوكية بين دبي والدوحة.. يومياً

عبدالعزيز الرئيسي: «الطيران العماني» رحلات Match Day Shuttle طريقة مذهلة

إبراهيم الكوشي: «السعودية» ستقدم رحلات من الرياض وجدة.. ونتطلع للترحيب بضيوفنا



الدوحة - عبدالهادي العجمي



في إطار التزامها باستضافة بطولة كأس العالم «FIFA قطر 2022™»، أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط، بوصفها حدثا احتفاليا عربيا شاملا، تتعاون الخطوط الجوية القطرية مع خطوط فلاي دبي والخطوط الجوية الكويتية، والطيران العماني والخطوط الجوية السعودية، لإتاحة الرحلات اليومية المباشرة للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من وإلى الدوحة لحضور المباراة في اليوم ذاته والاستمتاع بتجربة استثنائية.



وتم إبرام هذه الشراكة الجديدة بين شركات الطيران الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، عبر توقيع مذكرة تفاهم في وقت سابق أمس، وأعلن عنها خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث حضر توقيع الاتفاقية كل من: أكبر الباكر، وم.ياسر الجمال، وغيث الغيث، وم.معن رزوقي، وعبدالعزيز الرئيسي، والكابتن ابراهيم الكوشي.



وسيتمكن عشاق كرة القدم بالكويت وعمان والسعودية والإمارات، من حجز رحلاتهم المباشرة ليوم واحد لحضور المباريات في اليوم ذاته، وتم تصميم هذه الخدمة الاستثنائية بهدف تمكين المشجعين من السفر بسلاسة إلى الدوحة ليتمكنوا من حضور مبارياتهم، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تتألق بها دولة قطر احتفالا بهذه البطولة، وذلك قبل مغادرة الدوحة في اليوم ذاته.



وستنطلق عملية بيع تذاكر المباريات المباشرة للذهاب والعودة في اليوم ذاته بأسعار تنافسية للغاية، وذلك إلى جانب الرحلات المتناوبة من دبي وجدة والكويت ومسقط والرياض، وسيحظى المسافرون الذين يقومون بحجز إحدى الرحلات لحضور المباراة والعودة في اليوم ذاته، برحلة سلسة تشمل خدمات المواصلات المخصصة للنقل من المطار إلى استاد المباراة وبالعكس.



وسيتمكن المشجعون الذين يحجزون هذه الرحلات، من الوصول إلى الدوحة صباحا والمغادرة مساء، دون الحاجة إلى الإقامة الفندقية في الدوحة، وعلاوة على ذلك، ستتيح سياسة عدم تسجيل الأمتعة عند السفر، إمكانية الوصول والمغادرة من الدوحة بكل يسر وسهولة.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر «يعتبر نقل مشجعي كرة القدم والشغف المشترك في هذه الرياضة في صميم هذه الشراكة الاستثنائية مع شركات الطيران الخليجية، ونفتخر بإتاحة هذه الفرصة أمامنا لتوحيد جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم، واستضافتهم في بلادنا للاستمتاع بنسخة مبهرة من هذه البطولة، مع التعريف بثقافتنا العريقة وضيافتنا الأصيلة».



وأضاف «ستكون بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، الأمر الذي نعتبره فوزا للمنطقة بأسرها وليس فوزا لقطر وحدها».



وزاد الباكر «بفضل هذه البطولة ستتاح الفرصة أمامنا لتعزيز أعمالنا مع العديد من شركات الطيران الإقليمية في المنطقة، ومن شأن هذا التعاون بين الخطوط الجوية القطرية وخطوط فلاي دبي والخطوط الجوية الكويتية والطيران العماني والخطوط الجوية العربية السعودية، أن يتيح للمسافرين المزيد من المرونة السفر، الأمر الذي سيساهم في دمج ثقافات هذه البلدان معا، ويمنح مشجعي كرة القدم الفرصة لاستكشاف المزيد من الوجهات في الشرق الأوسط».



من جانبه، قال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث م. ياسر الجمال «لقد أعلنا منذ البداية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، هي بطولة المنطقة بأسرها، ويأتي الإعلان عن خدمة Match Day Shuttle ليجعل من حضور آلاف المشجعين من الشرق الأوسط والعالم العربي لهذه البطولة، أمرا في غاية اليسر والسهولة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث، «من دواعي سرورنا أن نكون جزءا من هذه الشراكة الاستثنائية الفريدة مع (القطرية) وشركات الطيران الوطنية لدول الخليج، وستتيح هذه الشراكة أمامنا إمكانية الترحيب بالمزيد من مشجعي كرة القدم والزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة غنية لكرم الضيافة الأصيل والثقافة العريقة التي تتمتع بها منطقتنا العربية، وفي أعقاب استضافتنا مؤخرا لواحد من أهم الأحداث العالمية في دبي، فإننا ندرك مدى التأثير الإيجابي للفعاليات المماثلة، ليس على قطاعي السفر والضيافة فحسب، وإنما أيضا على القطاع الاقتصادي بأسره ورفع المعنويات العامة للمجتمع، وإنه ليحدونا الشرف لإتاحة الفرصة أمامنا للمساهمة في لعب دور مهم لدعم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وتمكين الجماهير من المشاركة في متعة هذه الرياضة المذهلة، من خلال 30 رحلة مكوكية يوميا بين مدينتي دبي والدوحة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للطيران العماني، عبدالعزيز الرئيسي «نحن فخورون بالانضمام إلى شركائنا من شركات الطيران الوطنية لدول الخليج العربي، لإتاحة سبل النقل الجوي أمام مشجعي كرة القدم لحضور بطولة كأس العالم، والمساهمة في تعزيز تجربتهم مع خيارات السفر المريحة والسلسة التي تم تصميمها لتتناسب مع الجداول زمنية المزدحمة في تلك الفترة، وتعد الرحلات الجوية Match Day Shuttle طريقة مذهلة تتيح للجماهير إمكانية الاطلاع على المزيد من الثقافات الغنية التي تزدهر في منطقتنها العربية، وفي الوقت الذي ترحب فيه قطر بالعالم بأسره على أرضها، فإن الطيران العماني يرحب بجميع المسافرين على متن طائراته، للاستمتاع بالاستقبال المميز وكرم الضيافة العماني الأصيل».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية، الكابتن إبراهيم الكوشي، «سنقدم رحلات جوية من بوابتين رئيسيتين هما الرياض وجدة، متيحة بذلك خيارات السفر السلسة أمام جماهير كرة القدم للسفر بسهولة لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™ المرتقبة، وفي إطار الروح الرياضية التي تجمعنا، نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا من جميع أنحاء العالم لزيارة منطقتنا العربية، وتجربة الضيافة السعودية المميزة على متن الطائرة، فضلا عن استكشاف ثقافتنا الأصيلة وتراثنا الفريد».



يذكر أنه في سبتمبر 2021، أطلقت الخطوط الجوية القطرية باقات سفر استثنائية لحضور بطولة كأس العالم، تشمل، تذاكر حضور المباريات وتذاكر السفر وخيارات الإقامة، ويمكن للمشجعين الحصول على تذاكرهم للحضور وتشجيع فريقهم المفضل خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: qatarairways.com/FIFA2022.

وفي إطار تنفيذ مهمتها المتمثلة بجمع الشعوب معا من خلال الرياضة، تملك الناقلة محفظة رعايات رياضية عالمية من اتحادات كرة القدم مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، كما ترعى الناقلة عددا من أقوى أندية كرة القدم في العالم، بما في ذلك نادي السد، وبوكا جونيورز، وبايرن ميونيخ، وكاس يوبين، وباريس سان جيرمان.



كما تواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها، حيث تسير رحلاتها حاليا إلى أكثر من 140 وجهة عالمية.

ومع إضافة العديد من الرحلات إلى الوجهات العالمية الر ئيسية، تتيح الخطوط الجوية القطرية أفضل خيارات السفر لمسافريها ليتمكنوا من التخطيط لرحلاتهم أينما يرغبون بكل يسر وسهولة.

كما حاز مؤخرا مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي، على جائزة «أفضل مطار في العالم» لعام 2021 من شركة سكاي تراكس العالمية، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا على مستوى المطارات.



التذاكر وخيارات الإقامة

ذكرت «القطرية» أنه يمكن للمشجعين الراغبين بحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، زيارة الموقع: qatar2022.qa لحجز تذاكر المباريات وخيارات والإقامة والحصول على معلومات حول بطاقة «هيا ـ Hayya».



يذكر أن القطرية بوصفها شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) منذ عام 2017، شملت الناقلة الوطنية لدولة قطر برعايتها نسختين من بطولة كأس العالم للأندية في عامي 2019 و2020، وبطولة كأس العرب FIFA™.



«هيا».. حضور أكثر من مباراة



قال م. ياسر الجمال أن بطاقة المشجعين الرقمية «هيا ـ Hayya» ستتيح رحلة تتسم بالسلاسة أمام مشجعي كرة القدم الذين يحضرون البطولة، مع فرصة حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم ذاته، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من جميع أنحاء المنطقة، للتعبير عن شغفهم بكرة القدم والاستمتاع بضيافتنا العربية الأصيلة.

كما أننا نتقدم بخالص الشكر للخطوط الجوية القطرية وشركائها على تقديم هذا المشروع المتميز الذي يسهم في استضافة نسخة رائعة لا تنسى من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™».



احجز رحلتك ليوم.. من هنا



يمكن لمشجعي كرة القدم الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل، وحجز رحلاتهم، زيارة الرابط التالي: qatarairways.com/MatchDayShuttle، أو يمكنهم



زيارة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الخليجية الشريكة، كما ستضيف الخطوط الجوية القطرية في المستقبل المزيد من رحلات Match Day Shuttle عبر جميع دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إتاحة الرحلات أمام مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم عبر شبكة وجهاتها العالمية.

هكذا ستستضيف قطر البطولة



ستستضيف قطر البطولة في 8 ملاعب عالمية المستوى، تم تصميمها بإلهام مستمد من الرموز المختلفة للثقافة القطرية والعربية الأصيلة، وسيستضيف ستاد البيت المباراة الافتتاحية بسعة تصل إلى 60 ألف مقعد، بينما من المقرر أن يستضيف ستاد لوسيل المباراة النهائية للبطولة بسعة تصل إلى 80 ألف مقعد.

كما تصل سعة الملاعب الأخرى التي ستستضيف البطولة إلى 40 ألف مقعد، بما في ذلك ستاد أحمد بن علي، وستاد الجنوب، وستاد خليفة الدولي، وستاد المدينة التعليمية، وستاد 974، وستاد الثمامة.





«الكويتية» تشغل 20 رحلة مع قطر يومياً بسعة 1700 راكب





الدخان: فخورون بتسهيل نقل وسفر المشجعين من وإلى قطر

رزوقي: الرحلات ستصل قطر قبل المباراة بـ 5 ساعات

أكبر الباكر يتبادلالاتفاقية مع م. معن رزوقي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إبرام اتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية لنقل المشجعين من وإلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022، وذلك من خلال إتاحة الرحلات اليومية المباشرة للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من وإلى الدوحة، لحضور المباراة في اليوم ذاته والاستمتاع بتجربة استثنائية.



وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان «يشرفنا ويسعدنا أن تكون الكويتية جزءا من هذا الحدث العالمي الضخم وخاصة أن يكون مقاما في قطر الشقيقة، ونحن فخورون بتسهيل نقل وسفر المشجعين من وإلى قطر لهذا الحدث، حيث إن هذه الاتفاقية تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل أيضا على تسهيل النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي تؤكده دائما حكومة الكويت».



وأعرب الدخان عن أمله بأن تلعب «الكويتية» دورا بارزا كناقل متميز في ربط الكويت بالعالم، الامر الذي سيوفر الراحة والرفاهية للمشجعين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عند اختيارهم الطائر الازرق ناقلا لرحلاتهم إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي «إن هذه الاتفاقية الثنائية التاريخية هي جزء من شراكة مستمرة بين الكويت وقطر واللتين تشتركان في أهداف عديدة مشتركة على كل المستويات، حيث سيكون لعشاق كرة القدم من الكويت الكثير من الخيارات وحرية السفر بين الدول في أي ساعة من اليوم خلال موسم كأس العالم قطر 2022».



وبين رزوقي «أن هذه الاتفاقية تتماشى مع برنامج التحول الخاص بالكويتية لتوفير الراحة لعملائنا وتلبية وتحقيق طموحاتهم في حضور المباريات المقامة في هذا الحدث الدولي الضخم والذي سيكون محط أنظار كافة أنحاء العالم».



وأوضح رزوقي قائلا «ستقوم الكويتية برحلات ماراثونية ضخمة بداية من تاريخ 21 نوفمبر 2022، حيث تعطي الاتفاقية الحق للخطوط الجوية الكويتية بتشغيل نحو 20 رحلة من وإلى قطر في اليوم تحمل على متنها 1700 راكب، كما ستصل الرحلات إلى قطر قبل بداية المباراة بـ5 ساعات ثم العودة مجددا إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من المباراة بذات اليوم، ما سيمنح عملاءنا تجربة استثنائية ومليئة بالاثارة، علاوة على ذلك فإن الخطوط الجوية الكويتية ستوفر الحجوزات فقط للمشجعين الذين يحملون بطاقة المشجع Fan ID وتذكرة المباراة وحجز العودة».



واختتم رزوقي قائلا: «إن الكويتية فخورة بهذا التعاون مع الخطوط الجوية القطرية ولا تخجل أبدا من هذا التعاون التنافسي والمثمر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكفاءات والتآزر لتحسين راحة عملائنا».





