انتخبت الكويت عضوا في لجنة الأقليات المسلمة خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في أنقرة.



كما تم انتخاب فلسطين بجانب الكويت عن المجموعة العربية والنيجر وأوغندا عن المجموعة الأفريقية وإيران وإندونيسيا عن المجموعة الآسيوية بالإضافة إلى (ترويكا) الاتحاد وهي الرئاسة الحالية والسابقة والقادمة للاتحاد أعضاء في اللجنة التي شارك فيها أمين سر الشعبة البرلمانية الكويتية النائب د.حمد المطر.



وأعرب المطر في مداخلة خلال الاجتماع عن شكره للمغرب على تزكية فلسطين والكويت في هذه اللجنة التي بحثت خلال الاجتماع دراسة واعتماد لائحة إجراءات اللجنة.