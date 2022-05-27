ندى أبو نصر



قام وفد من مجموعة المرأة الدولية بزيارة إلى معرض «هوريكا الكويت 2022» المتخصص بقطاعات الضيافة والطعام والشراب والصناعات الغذائية وذلك في فندق كروان بلازا مدينة الثريا.



‎وكان في استقبال الوفد مديرة شركة جروب ليدرز ورئيسة اللجنة المنظمة للمعرض نبيلة العنجري، والمدير التنفيذي للمعرض محمد ناجيا والمديرة الإدارية لشركة خدمات الضيافة جمانة دموس سلامة.



‎وعلى هامش الزيارة، قدمت نبيلة العنجري ومحمد ناجيا شرحا مفصلا لوفد المجموعة عن المعرض وأهميته في تشجيع السياحة الى الكويت وكذلك الدور المهم الذي يلعبه المعرض في تسويق الفنادق والشركات التي تزودها بالمواد الغذائية المختلفة.



‎كما قام الوفد برفقة مسؤولي المعرض بجولة على الاجنحة المشاركة، حيث ابدوا إعجابهم الشديد بالمنتجات المعروضة من قبل كل الجهات المشاركة.



‎وشكرت رئيسة لجنة المرأة الدولية وحرم سفير جمهورية ايطاليا كريستيانا بلدوتشي منظمي المعرض على هذا الجهد الكبير والمميز، مبدية سعادتها بعودة الحياة الى طبيعتها بعد سنتين من الاغلاق بسبب الجائحة.



‎وفي نهاية الزيارة، سلمت رئيسة المجموعة باسم اعضاء مجلس ادارتها كافة دروعا تذكارية للعنجري وناجيا وسلامة تعبيرا من مجموعة المرأة الدولية عن الامتنان لهم على جهودهم الكبيرة في خدمة الكويت



كما سلمت نبيلة العنجري لرئيسة المجموعة درعا تذكارية خاصة بالمعرض.