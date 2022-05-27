وصلت سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة بالفعل إلى الأسواق وتخلق حالة من الجنون بين عشاق الساعات الذكية.

يبدو أن هذه الساعة قد ضربت جميع الملاحظات الصحيحة من حيث التصميم والميزات.



تتميز بتصميم مذهل، وعمر بطارية يصل إلى 14 يوما، وإدارة صحية احترافية، وأكثر من 100 وضع تمرين بما في ذلك وضع الغوص الحر الاحترافي والرائع، والمزيد!



وتتوافق ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مع أجهزة هواوي وأجهزة Android وiOS الأخرى يجعلها خيارا رائع للكثير. ومع ذلك، نحن نعلم أنه يجب أن يكون لديك عدد قليل من الأسئلة التي تحتاج إلى إجاباتها قبل أن تتمكن من اتخاذ قرارك. هنا، يمكنك العثور على إجابات لجميع الأسئلة المهمة المتعلقة بالساعة الذكية الجديدة من هواوي.



ما كل هذه الضجة حول تصميم HUAWEI WATCH GT 3 Pro؟



صحيح أن الكثير من الناس يصابون بالجنون بشأن تصميم هذه الساعة الذكية ولأسباب وجيهة. بالنسبة للمبتدئين، تضفي الساعة أناقة الساعات الفاخرة الراقية، مع شاشة تصميم مراحل القمر الذي يضفي إحساس الساعات الكلاسيكية والفاخرة وذلك ليمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيرها. لاستكمال التصميم المذهل للساعة، وتستخدم الساعة الجديدة مواد رائعة وعالية الجودة.



تأتي الساعة في نوعين مختلفين ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار التيتانيوم وساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار السيراميك وكلاهما يسر النظر. تضفي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار التيتانيوم مظهرا جديدا وملمسا رائعا مع تصميم بسيط وتستخدم تقنيات التلميع الدقيقة من الدرجة الفاخرة لإضفاء لمسة نهائية متميزة. وتأتى الساعة مع علبة معدنية من التيتانيوم وعدسة زجاجية من الياقوت وغطاء خلفى من السيراميك، كلها مواد متميزة ومتينة للغاية.



أما إصدار ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار السيراميك فتمتلك تصميما أنيقا ولمعانا طبيعيا ناعما يبرز سماتها الأنثوية الأنيقة.



ويتألق بريق السيراميك بلمعته الحرفية مع كل دقة على معصمكم. وتتميز الساعة بقرص زهرة حصري مع تأثيرات ديناميكية، وتظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالا مختلفة من الزهرة مع مرور الوقت. ويتغير قرص الزهرة الديناميكي بمرور الوقت ويجسد براعة التصميم الفني. ويرمز تفتح الزهرة إلى مرور الوقت بطريقة رائعة ويضفي أيضا لمسة جميلة إلى طريقة العرض.



كم من الوقت تدوم البطارية على الساعة الذكية؟



يعد عمر البطارية الطويل من أبرز مزايا سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro وهى ميزة مؤثرة في الساعات الذكية. تأتى ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار التيتانيوم بعمر بطارية يصل إلى 14 يوما من الاستخدام العادي و7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف. أما إصدار ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار السيراميك فيمتلك عمر بطارية يصل إلى 7 أيام . ويضمن لكم عمر البطارية الطويل إمكانية ارتدائها طوال اليوم حتى أثناء النوم. ونظرا لأن الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع، فيمكنها أن تمنحكم الطاقة الكافية ليوم كامل خلال 10 دقائق فقط من الشحن.



كيف تساعد ميزة تخطيط القلب على الساعة؟ هل هناك ميزات أخرى لإدارة الصحة في سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro التي تجمع بيانات مخطط القلب الكهربائي (ECG)، والتي يمكن أن توفر قياسات تخطيط القلب الكهربائي بدقة، إضافة إلى التحليل في الوقت الفعلي والنظم الجيبي للقلب واكتشاف الرجفان الأذيني وإرسال إشعارات حول نبضات الأذين والبطين المبكرة للمستخدم. كما تدعم الكشف عن تصلب الشرايين، مما يتيح للمستخدم منع مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بشكل فعال. وتوفر الساعة أيضا مزايا الإدارة الصحية الشاملة التي تضم تتبع معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين بالدم وجودة النوم وصحة الجهاز التنفسي ومستوى الضغط، مما يساعد المستخدم على متابعة التغيرات الحاصلة في جسمه. ويمكنكم باستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف المحمول مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي ومزايا تتبع الحالة الصحية لمراقبة صحتم وصحة عائلتكم.



وتعمل تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ على تحسين دقة تتبع معدل ضربات القلب ودقة مستوى تشبع الأكسجين في الدم SpO2 خاصة في سيناريوهات التمرين، تم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكية بشكل كبير.



هل تنصح هذه الساعة لتتبع التمرين؟



تعتبر ميزات التمرين على ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro جيدة بشكل استثنائي، حتى لعشاق اللياقة البدنية المتشددين. توفر الساعة العديد من أوضاع التمرين الاحترافية مثل وضع رياضة الجولف والجري والمشي وتسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة والجري لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة في المياه المفتوحة والترياثلون والتزلج على الجليد والتزلج على الثلج لمسافات طويلة والتدريبات الحرة وجهاز الإليبتيكال وجهاز التجديف. تحتوي هذه الساعة على وضع الغوص الحر حتى عمق 30 مترا وهى ميزة نادرة جدا في الساعات الذكية. لذا، فإن الجواب هو نعم وبالتأكيد نوصي بساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro لتتبع التمرين. أخيرا وليس آخرا تأتي سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بمزايا المساعدة اليومية المريحة أيضا.