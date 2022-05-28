توقع الخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق أن يكمل شهر ذي الحجة لهذا العام الـ 30 يوما، وان تكون عطلة عيد الأضحى المبارك طويلة وقد تصل إلى 9 أيام إذا ما أقرها مجلس الوزراء، كما أن عطلة رأس السنة الهجرية ستكون 3 أيام.



وقال المرزوق: تحدثت في مقال سابق لنا نشر يوم الخميس 26 مايو 2022 في جريدة «الأنباء» للقراء استنادا إلى الحسابات الفلكية عن موعد وقوف الحجيج على صعيد عرفات الطاهر، وكذلك موعد عيد الأضحى المبارك وذكرت أن الوقوف بعرفات سيكون يوم الجمعة 8 يوليو 2022 ويوم العيد سيكون يوم السبت 9 يوليو 2022.



ولكن لم أشر في مقالي هذا إلى احتمال كبير في وجود إجازة قد تكون طويلة وربما تصل مدتها إلى 9 أيام خلال عيد الأضحى المبارك.



ولذلك فالاعتقاد السائد والكبير بين الناس هنا أن مجلس الوزراء سيقر هذه الإجازة الطويلة لعيد الأضحى المبارك وهو احتمال نستطيع القول انه شبه أكيد، حيث سبق لمجلس الوزراء وفي إجازات سابقة وعديدة أن أقر مثل هذه الإجازات الطويلة في مدتها وسنبين في الأسطر القليلة تفاصيل إجازة العيد وأيامها والتي ستكون كالتالي:



1- الجمعة 8 يوليو 2022 يوم الوقوف بصعيد عرفات الطاهر (عطلة رسمية في الدولة).



2- السبت 9 يوليو 2022 يوم عيد الأضحى المبارك (عطلة رسمية في الدولة).



3- الأحد 10 يوليو 2022 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (عطلة رسمية في الدولة).



4- الاثنين 11 يوليو 2022 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (عطلة رسمية في الدولة).



5- الثلاثاء 12 يوليو 2022 بدلا من عطلة الوقوف في عرفات في يوم الجمعة.



6- الأربعاء 13 يوليو 2022 دوام رسمي للعمل، ومن المعتقد أن تمنح فيه عطلة رسمية.



7- الخميس 14 يوليو 2022 دوام رسمي للعمل ومن المعتقد أن تمنح فيه عطلة رسمية.



8- الجمعة 15 يوليو 2022 عطلة نهاية الأسبوع.



9- السبت 16 يوليو 2022 يوم راحة رسمية في الدولة.



وبناء على هذا الاحتمال في حال الحصول على هذه الإجازة الطويلة ستكون إمكانية السفر فيها كبيرة جدا، حيث ذكرني أحد الأصدقاء بمقولة قديمة تستخدم في السفر البحري على السفن الشراعية والتي يستخدم فيها كلمة «الدشة» وهي تعني دشة البحر أي «دخول البحر» وتعني في مضمونها السفر البحري إلى سواحل الهند وسواحل شرق أفريقيا، وهذه المقولة تقول «زهبنا الصندوق والجش وعدلنا كيسة القرش»، وتعني جهزنا شنطة السفر ومعها أعددنا الفلوس لهذا السفر.



ونشير هنا إلى أنه وفي نهاية شهر يوليو وتحديدا في مساء الخميس 28 يوليو 2022 وفي الساعة 8:55:41 مساء سيولد هلال شهر المحرم وأن ولادة الهلال ستكون بعد غروب الشمس بحوالي (2:12) ساعتين و12 دقيقة، وبهذه الحالة تنعدم إمكانية رؤية الهلال في هذا اليوم تطبيقا للقاعدة الفقهية التي تنص على «لا استهلال بعد غروب الشمس».



ومع هذه الحالة فإن شهر ذي الحجة في هذه السنة سيكمل الـ 30 يوما لسببين، الأول هو ولادة هلال شهر المحرم بعد غروب شمس يوم الخميس 29 ذي الحجة 1443هـ، والثاني هو أن هذه السنة الهجرية هي سنة هجرية كبيسة تكون مدة شهر ذي الحجة 30 يوما، وعليه يكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022 هو اليوم الـ 30 لشهر ذي الحجة 1443هـ، وهو آخر يوم في السنة الهجرية الحالية والسبت 30 يوليو 2022 هو اليوم الأول من شهر محرم الحرام، معلنا بداية السنة الهجرية الجديدة 1444هـ.



ولذلك فإن عطلة إجازة رأس السنة الهجرية ستكون في مجملها 3 أيام، كالتالي:



1- الجمعة 29 يوليو 2022 اليوم الـ 30 من شهر ذي الحجة 1443 يوم عطلة نهاية الأسبوع.



2- السبت 30 يوليو 2022 اليوم الأول من السنة الهجرية 1444 يوم راحة أسبوعية.



3- الأحد 31 يوليو 2022 يوم عطلة بدلا من عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة.



وبين المرزوق أنه وبعد عطلة رأس السنة الهجرية هناك فترة زمنية مدتها شهران و10 أيام 70 يوما خالية من الإجازات والعطل، حيث يوم الأحد 9 أكتوبر 2022 عطلة المولد النبوي الشريف لرسولنا الكريم (ص).



وكل عام وانتم بخير.