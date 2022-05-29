

نفت الإدارة العامة للمرور صحة ما أشيع عن مخالفة أي شخص يقود مركبة غير مسجلة باسمه، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتأكد قائدو المركبات بغض النظر عمن يمتلكها من وجود دفتر فيه صلاحية وهناك تأمين صالح.



على صعيد آخر، نفذ قطاع المرور حملة نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن تحرير 560 مخالفة متنوعة، وذلك في منطقة المهبولة، وجرى التركيز في الحملة على حيازة المستندات «رخصة السوق ودفتر المركبة» إلى جانب معاينة بعض المركبات للتأكد من عدم مخالفتها اشتراطات الأمن والسلامة، وجرت إحالة عدد من المخالفين إلى نظارة المرور.