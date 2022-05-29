عبدالله قنيص



سجلت في مخفر شرطة الجهراء قضية حملت رقم 174/2020 وبتصنيف جنح وتحت عنوان «سرقة». وجاءت القضية بعد أن تقدم وافد مصري من مواليد 1974 ببلاغ قال فيه إنه عاد من عمله المسائي في الساعة التاسعة صباحا، وتوجه إلى منزله تاركا سيارته اليابانية بساحة مقابل المنزل وقد أحكم إغلاق نوافذها وأبوابها وحينما عاد إلى المركبة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا فوجئ بأن نوافذ المركبة مفتوحة وأن الدرج المجاور لمقعد السائق مفتوح وسرق منه مبلغ 250 دينارا و3 بطاقات مدنية تخصه وابنيه، كما تمت سرقة



3 بطاقات بنكية، ورفض الوافد اتهام أحد بسرقة سيارته.



من جهة أخرى، تقدم مواطن كان يشيد قسيمة في منطقة المطلاع السكنية ببلاغ إلى مخفر المنطقة متهما وافدا مصريا بسرقة عدد من شكائر الإسمنت، وتم استدعاء الوافد الذي أنكر الاتهام، وقال إنه لا يعلم سبب اتهامه، وسجلت قضية ادعاء سرقة وأحيلت إلى المباحث.