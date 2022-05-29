محمد الجلاهمة



ترجمة لتعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف ووكيل الوزارة الفريق انور البرجس، بضرورة الانتشار الميداني لرجال الأمن لاستباق الأوضاع الأمنية وضبط المخالفين والمطلوبين وتحقيق الضبط المروري، واصل قطاع الامن العام حملاته الامنية، فمن خلال 618 نقطة تفتيش في عموم محافظات الكويت خلال الاسبوع الماضي، تم ضبط 389 مخالفا ومطلوبا ومتغيبا بواقع 230 مخالفا لقانون الاقامة و145 متغيبا و14 شخصا مطلوبا جنائيا، وخلال تلك الحملات، جرى تحرير 1807 مخالفات مرورية متنوعة والتحفظ على 22 مركبة مطلوبة وضبط 317 شخصا من دون اثبات، وتعامل رجال الامن العام خلال الفترة نفسها مع 617 حادثا مروريا جرى في اغلبها امر صلح.



كما اسفرت حملات الامن العام التي جاءت تحت اشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل القطاع اللواء فراج الزعبي عن ضبط 64 قضية متعلقة بحيازة مواد مخدرة ومسكرة بواقع 60 قضية حيازة مخدرات او تعاطي تلك السموم او حيازة مواد مسكرة، ومن بين ضبطيات الخمور مداهمة مصنعين للخمور في حملة امنية بمنطقة الاحمدي. وأكد مصدر امني استمرار حملات الامن العام وتنفيذ تعليمات النائب الأول بشأن الانتشار المنظم للحد من الجريمة.

جانب من المواد المخدرة التي ضبطت في حملات الامن العام