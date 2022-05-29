طارق عرابي



في إطار إنجازاتها المتواصلة لاستقطاب الشركات والمستثمرين الاجانب إلى الكويت، أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن دخول شركة تركية جديدة إلى السوق الكويتي متخصصة في مجال إنشاء وإصلاح الجسور والانفاق. وفي هذا الاطار، وقعت الهيئة مؤخرا عقد تأسيس شركة «كونش كو ايت لإنشاء وإصلاح الجسور والانفاق»، شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي ستعمل في عدد من المجالات الرئيسية التي من بينها الانشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية من المنشآت الصناعية، وإنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والارصة ومستلزمات الطرق، وإنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق ومحطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات. وحدد عقد التأسيس مدة الشركة بـ99 سنة تبدأ من تاري شهر عقد الشركة، مع جواز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على اكثر من نصف حصص رأس المال، وإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبذات الشروط، وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها.