فازت المخترعة الكويتية نهى الميع بالميدالية الفضية في المعرض الدولي الـ33 للاختراعات والابتكارات التكنولوجية، ماليزيا Itex 22.



وحصدت الميع الميدالية الفضية وجائزة الرئيس الخاصة عن براءة الاختراع في الكشف عن التلوث الاشعاعي في الطب النووي، وهي تعتبر اول شهادة اختراع خليجية في هذا المجال.



وقالت الميع في تصريح لها «فخورة في دعم المخترعين الكويتيين في الكويت ممثلة في مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث انهم حولوا فكرتي الى براءة اختراع بدعم وتوجيه كامل منهم».



وأثنت على جهود «مكتب براءات الاختراع في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدعمهم وابتعاثهم للمخترعين الخليجيين لحضور المعارض الدولية».