ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الإدارة الجامعية طالبت بتفعيل بنود وتوصيات وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي دشنتها منظمة اليونيسكو، وذلك بعد أن عممت مؤخرا على قطاعاتها الوثيقة، مبينة أن مطالبة الإدارة الجامعية بتفعيل الوثيقة يأتي فيما يتصل باستراتيجية الجامعة 2018 ـ 2023، لاسيما في بندي الجودة المتضمنين خلق منظومة إدارية ومالية وتقنية ذات جودة عالمية داعمة للتطوير، ومحور الابتكار الذي يهدف إلى جعل الجامعة مؤسسة منتجة لمشاريع ابتكارية تحقق التطوير والريادة.



وأشارت المصادر إلى أن وثيقة «اليونيسكو» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتفعيلها، لاسيمــــا في التطبيقـــات الحاليــــة والمستقبلية، التي تتطلب استخدام التحول الرقمي وأدوات الذكاء الصناعي، البيانات الكبيرة، تسلسل الكتل، البحوث العلمية، تخزين البيانات، الأمن والسلامة، وخلافها.



وعن تفاصيل سلسلة التوصيات بشأن الذكاء الاصطناعي الأخـــلاقي أكدت المصادر أنها تهدف إلى الاستفادة من مزايا التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها المحتملة على حقوق الإنسان، مشيرة إلى ان تلك التوصيات التي اعتمدتها الدول الأعضاء بما في ذلك المملكة المتحدة والصين لتتناول القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والمراقبة وحماية البيانات والبيئة والتسجيل الاجتماعي وغير ذلك، مؤكدة إلى حاجة الحكومات وشركات التكنولوجيا لبناء تقنيات ذكاء اصطناعي تحمي وتعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.



وأكدت على ضرورة السلامة والأمن، والإنصاف وعدم التمييز، والتناسب وعدم التسبب في أي ضرر، والاستدامة، والشفافية وإمكانية التفسير، والوعي ومحو الأمية، مدعومة بإجراءات سياسية أكثر واقعية بشأن كيف يمكن تحقيقها، مستشهدة أنه على سبيل المثال، الترويج بالتوصية بقوة لاستخدام تقييمات الأثر الأخلاقي كطريقة للتأكد من أن مطوري التكنولوجيا وناشريها يأخذون في الحسبان التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأوسع لأنظمتهم، بما في ذلك ما يتعلق بحماية البيانات وحقوق الإنسان، وتدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ «آليات إنفاذ قوية وإجراءات علاجية» بحيث يمكن التعامل مع أي ضرر ناجم عن نظام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال».



ولفت إلى أنه يجب على الدول الأعضاء تقديم حوافز، عند الحاجة والملاءمة، لضمان تطوير واعتماد الحلول القائمة على الحقوق والأخلاقية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل المرونة في مواجهة مخاطر الكوارث، مراقبة البيئة والنظم البيئية وحمايتها وتجديدهــــا، والحفاظ على الكوكب. داعية الدول إلى وجوب أن تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه مشاركة المجتمعات المحلية والأصلية طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي ويجب أن تدعم نهج الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.



وأكدت على انــــه لا ينبغي استخدام أي نظام بطريقة تنتهك حقوق الأشخاص أو تنتهكها، على وجه الخصوص، لا ينبغي استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التسجيل الاجتماعي أو المراقبة الجماعية، مشددة على أنه عند تطوير أطر تنظيمية لمنع إمكانية التسجيل الاجتماعي أو المراقبة الجماعية، يجب على الدول الأعضاء ضمان أن المسؤولية النهائية تقع دائما على عاتق الإنسان، وأنه لا ينبغي أبدا منح أي تقنيات ذكاء اصطناعي شخصيات قانونية.