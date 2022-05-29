أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة، مهرجان «لولو مملكة المانجو» في 26 مايو في منفذ الشركة بالفحيحيل.



وافتتح حفل مهرجان المانجو من جميع أنحاء العالم الذي استمر قرابة الأسبوع السفير الهندي سيبي جورج بحضور كبار مسئولي الإدارة العليا لشركة لولو هايبر في الكويت وحشد كبير من المتسوقين والمهنئين، بالإضافة إلى كبار المدونين ومشاهير السوشيال ميديا في الكويت.



ويضم مهرجان «مملكة المانجو»، الذي يقام بشكل متزامن في جميع أفرع لولو هايبر ماركت في الكويت من 25 إلى 31 مايو أكثر من 60 نوعا من المانجو والعديد من منتجات المانجو من 8 دول رائدة بإنتاج المانجو في العالم.



ومن أهم ما يميز المهرجان هو الخصومات والعروض الترويجية المغرية المتاحة طوال الأسبوع على المانجو ومنتجاتها، ومن ضمن منتجات المانجو الفريدة المعروضة في العرض الترويجي خلال المهرجان كعكات المانجو اللذيذة، بودينج المانجو، حلوى المانجو، مانجو بايامس، وكاري المانجو، وكلها تعتمد على أنواع مختلفة من المانجو.



وتزين المهرجان بقطع عرض كبيرة لشاحنات المانجو وأشجار المانجو وغيرها من العناصر المتعلقة بالمانجو إلى جانب المظهر المرئي الجذاب وتوفير سمة خلفية للمهرجان.



ويؤكد مهرجان «لولو مملكة المانجو» مرة أخرى على أساليب لولو هايبر ماركت الجديدة والمبتكرة للتسويق والتفاعل مع العملاء، كما يؤكد المهرجان على المكانة الرائدة للعلامة التجارية باعتبارها بائع التجزئة المفضل للمتسوقين المميزين في الكويت ويدعمها.