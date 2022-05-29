علي إبراهيم



كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء»، عن أن إجمالي تعويضات التأمين على الحياة المصروفة في الكويت خلال العام الماضي بلغ نحو 47 مليون دينار. وذكر المصدر أن إجمالي عدد وثائق التأمين على الحياة خلال 2021 بلغ 18381 وثيقة من بينها 6617 وثيقة تأمين حياة جماعي، و11764 وثيقة تأمين على الحياة فردي، بينما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة في 2021 نحو 46.8 مليون دينار من بينها 45.59 مليون دينار لوثائق التأمين على الحياة الجماعية، بالإضافة إلى 1.23 مليون دينار لوثائق التأمين على الحياة الفردية. يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي الأقساط خلال 2021 نحو 57.5 مليون دينار، من بينها 47 مليون دينار لوثائق تأمين الحياة الجماعية، و10.5 ملايين دينار للوثائق الفردية.