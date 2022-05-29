رشيد الفعم



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، أن لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي، بدأت أعمالها من خلال اجتماع أولي بحضور الجهات المعنية ووضعت خطة عملها، وآلية إجراءاتها التي ستسير عليها في اجتماعاتها المقبلة لتوفير متطلبات الأمن الغذائي بما يمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على مختلف السلع واحتياجاتهم الغذائية، مع المحافظة على بقاء الأسعار على أوضاعها، ومواجهة المتغيرات العالمية التي انعكست سلبا على الأسواق العالمية».



وذكر د.الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للنظر في كل الأمور المتصلة بالأمن الغذائي والمائي في الكويت تشكل ركنا أساسيا في اهتمامات الدولة، وحرص الحكومة على إبقاء الملف الغذائي في مأمن من التقلبات الدولية، مبينا أن اللجنة ستنظر فيما هي مكلفة به على مختلف الأصعدة، بما فيها خطط الارتقاء بالإنتاج المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي على قدر الاستطاعة، في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي.