حملة تركي هزاع العفاسي بـ 1650 دينارا

و حملة عبد الرحمن عودة الجلاسي بـ 1690 دينارا

وحملة محمد قاسم الصراف ب 1750دينارا



أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامـية، ممثلة فـي إدارة شؤون الحج والعمرة، عن إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء مناسك الحج الميسر الساعه 12 من ظهر يوم غد الأحد الموافق 29 الجاري عـبر مواقـع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فـي شبكات التواصل الاجتماعي .

وكشفت الوزارة عن أسماء الحملات الثلاث التي انفردت "الأنباء" بنشرها، والتي تم قبول عطاءاتها لتسيير حملات الحج الميسر هذا العام، وهي حملة تركي هزاع العفاسي بسعر 1650 دينارا و حملة عبد الرحمن عودة الجلاسي 1690 دينارا وحملة محمد قاسم الصراف بمبلغ 1750دينارا للحاج.



وحددت الوزارة ممثلة بإدارة الحج والعمرة شروط وضوابط التسجيل للحج عام 1443 هـ وهي:

١- أن يكون الحاج كويتي الجنسية .

٢- لم يسبق له الحج من قبل.

٣- أن يكون الحج لمن هم أقل من 65 عاماً (تاريخ الميلاد للحاج أقل من 30 / 6 / 1957م )

٤- أن يكون الحاج مكتمل التحصين (حسب الجرعات المعتمدة في المملكة العربية السعودية).



وأعلنت الإدارة عن تخصيص الخط الساخن ( واتساب ) : 22342385 البريد الإلكتروني : [email protected] للتواصل والاستفسار .