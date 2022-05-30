توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق طقسا مغبرا متربا اليوم الاثنين بسبب منخفض جوي يؤدي إلى نشاط في الرياح تتجاوز سرعتها 42 كم/ ساعة.



وقال المرزوق لـ«الأنباء»: الطقس بصورة عامة يكون صعبا، ولكن تنخفض درجات الحرارة ليلا وتهدأ الرياح ويصاحب ذلك ترسب الغبار.



وفيما يلي التفاصيل:



ارتفعت درجات الحرارة ووصلت الى ظهر هذا امس بين 42 و44 درجة مئوية، الأمر الذي أدى لتكون منخفض جوي عميق قوته بين 1004 و1008 مليبار، وهذا المنخفض العميق نسبيا يؤدي بالتالي الى هبوب رياح متقلبة الاتجاه تنشط على فترات، خصوصا في فترات بعد الظهر مع ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن هذه الرياح ستسيطر عليها بصورة عامة الرياح الشمالية الغربية في ساعات الظهيرة التي من المحتمل أن تتجاوز في سرعتها 35 كم/ س وستتسبب في ظهور (السافي) الرمال المتحركة والمتطايرة التي تغطي الطرق الخارجية، كما يتواجد الغبار العالق في المناطق الصحراوية المكشوفة.



وضع الطقس هذا سيستمر اليوم الاثنين، مع ملاحظة ارتفاع في درجات الحرارة التي من المحتمل أن تتجاوز 44 درجة مئوية ظهر اليوم مسببة تعمقا أكثر في المنخفض الجوي، الأمر الذي سيؤدي الى نشاط في الرياح تتجاوز سرعته 42 كم/ س مسببة الغبار والأتربة التي تجعل الطقس اليوم مغبرا يغطي البلاد وسيكون تركيز الغبار في المناطق المكشوفة ويصبح الجو بصورة عامة في البلاد جوا سيئا، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة في الليل ستهدأ الرياح قليلا ويصاحب هذا الهدوء ترسبا للغبار.



ولكن يعاود هذا الجو المغبر غدا الثلاثاء مع هبوب الرياح الشمالية النشطة، ولكن بصورة أخف في الغبار بحيث لا تتجاوز سرعة الرياح 40 كم/ س ولكن من المتوقع أن تبقى درجة الحرارة عالية خلال فترة النهار، خاصة في فترة بعد الظهر.



بعد ظهيرة الأربعاء 1 يونيو، يتحول اتجاه الرياح الى رياح شرقية (كوس) إلى رياح جنوبية شرقية (كوس مطلعي) لا تزيد سرعتها على 22 كم/ س فهذه الرياح الشرقية أو رياح (الكوس) هذه والتي يكون منبعها المحيط الهندي، وتحديدا في السواحل الغربية للهند وباكستان ورياح الكوس أو الكوس المطلعي المعتدلة السرعة، ستكون رياحا محملة بالرطوبة وستؤدي الى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو في منطقة شمال الخليج العربي، وسيأتي بعد ذلك اختفاء الغبار من الجو، وتحل محله الرطوبة والتي من المحتمل أن ترتفع نسبيا، وهذا سيؤدي إلى احتمال تكوّن الضباب أو (المريخ)، كما يسمى محليا على المناطق الساحلية في الدولة خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى، ولكن بصفة عامة تبقى الحرارة مرتفعة في درجتها، والرطوبة والرياح الكوس بين خفيفة ومعتدلة حتى نهاية هذا الأسبوع.



الخبير الفلكي عادل المرزوق