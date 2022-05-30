حلّت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا، والـ 50 عالميا من أصل 146 دولة ضمن تقرير مؤشر السعادة العالمي 2022.



ووفقا للمؤشر، فإن الدول الأكثر سعادة هي الأقرب للمرتبة العاشرة وأقلها سعادة هي الأقرب إلى الصفر، وبذلك جاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا بعدما سجلتا معدل 6.106 على المؤشر، فيما سبقها في المرتبة الأولى البحرين كأكثر الشعوب العربية سعادة بمعدل 6.647 لتحل في المرتبة الـ 21 عالميا، تليها الإمارات بالمرتبة الثانية عربيا والـ24 عالميا بمعدل 6.576، بينما حلت السعودية كثالث أسعد الدول العربية والـ25 عالميا بمعدل 6.523.



يأتي ذلك فيما جاءت مصر في المرتبة الـ13 عربيا والـ129 عالميا بمعدل 4.288، بينما حلت لبنان في المرتبة قبل الأخيرة عالميا مسجلة ترتيب الـ145 من أصل 146 دولة على المؤشر وفي المرتبة الـ16 عربيا بمعدل 2.404.