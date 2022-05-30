في إطار دعمه المتواصل للشباب، والشراكة الممتدة مع جمعية إنجاز الكويتية، أعلنت لجنة التحكيم الفائزين في مسابقة «برنامج الشركة» 2022، التي أقيمت مساء أمس الأول، بحضور ممثلي البنك والجمعية وعدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمتطوعين، ومعلمي المدارس، إلى جانب عدد من الجهات والشركات الداعمة والراعية للجمعية.



وفاز بلقب أفضل شركة طلابية لعام 2022، شركة «Eco International» عن فئة طلاب المدارس وشركة «Zabeel» عن فئة طلاب الجامعات، واللتين تم تكريمهما من قبل بنك الخليج.



وفاز بجائزة أفضل منتج مبتكر من فئة المدارس فريق Khutwa ومن فئة الجامعات «Haqibati»، أما الفائزون بجائزة أفضل منتج ذات تأثير اجتماعي من فئة المدارس فهو فريق «Active» ومن فئة الجامعات فريق «G pharmacy»، والفائز بجائزة أفضل جناح عرض من فئة المدارس فريق «Envo Char» ومن فئة الجامعات «Tafarudi».



على صعيد متصل، تم تكريم لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها رئيس إدارة الاستشارات الاستثمارية في بنك الخليج داليا القاسم، في حين كان لمتطوعي البنك دور كبير في توجيه ومساعدة الشباب خلال كافة مراحل المشروع، فضلا عن تقديم برامج مثل الإرشاد والمقابلات الوهمية مع طلاب الجامعات.



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: نهنئ جميع الفائزين في المسابقة هذا العام، ونشكر جمعية إنجاز الكويتية ولجنة التحكيم على دورهم في نجاح النسخة الجديدة من المسابقة، متمنين للفرق الفائزة المزيد من التوفيق والنجاح في المنافسات الإقليمية.



وأعربت عن فخرها بمواصلة المتعاون والشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع جمعية إنجاز على مدى 17 عاما، والتي شهدت تبني ودعم الكثير من الأفكار والشركات التي أصبح البعض منها جزءا من عالم الاقتصاد والأعمال في الكويت حاليا.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية ليلى المطيري إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة هو أحد أسباب استمرارية ونجاح جمعية إنجاز الكويتية، مشيرة إلى أن الشراكة مع بنك الخليج هي شراكة غير عادية، فهي شراكة استراتيجية ممتدة على سنوات طويلة، حيث يعتبر بنك الخليج داعما أساسيا لأنشطة الجمعية وذلك من خلال توفير المتطوعين والمشاركة في تقديم البرامج التدريبية للطلبة.