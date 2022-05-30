يطلق موقع عود بالشراكة مع بنك الخليج أول مؤتمر للاستدامة في الأزياء والموضة بالكويت «OUD FASHION TALKS»، على مدى يومي 31 مايو الجاري و1 يونيو المقبل، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بمشاركة نخبة من المصممين وخبراء الأزياء العالميين والكويتيين، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والمهتمين والصحافيين المتخصصين في الأزياء والموضة، وتحت رعاية كل من «زين» و«التمدين» و«علي الغانم وأولاده».



وتشهد فعاليات المؤتمر 4 جلسات نقاشية ما بين المصممين العالميين والكويتيين، حول الموضة والاستدامة في صناعة الأزياء، إلى جانب معرض دائم طوال أيام المؤتمر، لترويج للعلامة التجارية للمصممين الكويتيين المشاركين، من خلال عرض الأزياء بطريقة المتحف.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس إن صناعة الأزياء تعد أحد أكبر الصناعات في العالم، التي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، ولكنها في نفس الوقت واحدة من أكثر الصناعات ضررا بالبيئة، حيث تنتج 10% من انبعاثات الكربون في العالم وتتسبب في تلوث المحيطات بجزيئات بلاستيكية دقيقة.



وأضاف: وفقا للتقارير العالمية يجري سنويا استهلاك ما بين 80 مليارا و100 مليار قطعة ملابس، أي ما يمثل 12 أو 14 قطعة للشخص الواحد، وبطبيعة الحال يؤدي الإنتاج الهائل للملابس إلى تداعيات بيئية كبيرة، كما تعتبر صناعة الأزياء أيضا ثاني أكبر مستهلك للمياه في الأرض.



وتابع: تتوقع تلك التقارير أن يصل إجمالي مخلفات الأزياء بحلول 2030 إلى 148 مليون طن حول العالم، ومن هنا جاءت فكرة الموضة المستدامة أو الأزياء الصديقة للبيئة، وهي جزء من فلسفة جديدة في عالم تصميم الأزياء، تهدف الى ايجاد نهج صديق للبيئة، من خلال إدخال منسوجات قابلة للتدوير، قليلة التلوث، منخفضة الاستهلاك للمياه.

وذلك فضلا عن المساعي لتطبيق المبادئ الأخلاقية في صناعة الأزياء ومنع استغلال العمال في مصانع النسيج وحصولهم على أجور عادلة، وتوفير ظروف عمل صحية وآمنة لهم.



واستطرد: في ظل تلك الأرقام الصادمة، وفي إطار إيمان بنك الخليج بأهمية تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم مؤتمر معني بالاستدامة في الأزياء والموضة لترسيخ هذه الثقافة في المجتمع الكويتي، وولدت الشراكة مع موقع عود باعتباره أحد أبرز المواقع الإلكترونية للأزياء والجمال ونمط الحياة في المنطقة.



على صعيد متصل، قال الأمير إن هذا المؤتمر يمثل فرصة أيضا لدعم الاستدامة المجتمعية والمواهب الكويتية من مصممي الأزياء ونقل الخبرات إليهم من المصممين العالميين، من خلال التواصل المباشر معهم والاستماع إلى أفكارهم، الأمر الذي يساعدهم على متابعة أحدث ما وصل اليه عالم الموضة والأزياء عالميا، كما أنه يمثل فرصة للمصممين الكويتيين لعرض إبداعاتهم على المصممين العالميين والمستثمرين من خلال المعرض الذي يعقد بالتوازي مع المؤتمر.



وكشف الأمير عن أن إدارة الشركات في بنك الخليج سيكون لها تواجد فاعل في هذا المؤتمر لعرض خدمات مصرفية متنوعة على المصممين الكويتيين لمساعداتهم على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم للوصول إلى العالمية، وذلك ضمن مساعي بنك الخليج المتواصلة لدعم المبادرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي.



«زين»



من جانبه، قال وليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت: في زين، ندرك جيدا أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع الجهود المبدعة للشباب الكويتي في السوق المحلي، وخاصة تلك التي تتميز عن غيرها بتقديم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، وتصل بإبداعها للعالمية، ولهذا فأنا سعيد بالتواجد مع زملائي من الرعاة اليوم لنترجم هذا التوجه إلى أرض الواقع من خلال الإعلان عن دعمنا كشركات وطنية لهذه المبادرة المميزة.



وبين بقوله: نحن اليوم فخورون بالإعلان عن تواجد زين كراع رئيسي لفعالية Oud Fashion Talk التي ستضم برنامجا متنوعا من الأنشطة الثقافية المميزة بحضور ضيوف عالميين يزورون الكويت خصيصا لها، حيث تنسجم أهداف هذه المبادرة بشكل كبير مع استراتيجية زين للاستدامة، والتي نحرص من خلاها على دعم مختلف المبادرات التي تخدم مجالات الاستدامة والبيئة باعتبارها قضية بغاية الأهمية في حياتنا جميعا.



وتابع الخشتي: تسعى رسالة زين الاجتماعية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الإدراك بأهمية دور كل فرد في تقليل الاستهلاك وتطبيق الترشيد وإعادة التدوير وغيرها من المفاهيم المستدامة المهمة التي ستسهم في تقليل آثار تغير المناخ، وهي الأهداف التي تدعو لها هذه الفعالية.



واختتم: أؤكد اهتمام والتزام زين بدعم مثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة، فالمجتمع الكويتي مليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكارا إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق، وأتمنى كل التوفيق للزملاء المنظمين.



علي الغانم وأولاده



من جانبها، بينت مدير تطوير الأعمال في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات شهد الصبيح أن شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في رعايتها هذا المؤتمر يأتي إيمانا منها وحرصها الدائم على دعم الطاقات الشبابية وصقلها وإظهار ما يملكون من مواهب متعددة في شتى المجالات سواء في مجال التصميم والأزياء أو في المجالات الأخرى ليكونوا فاعلين في المجتمع.



وأكدت الصبيح أن شركة علي الغانم وأولاده للسيارات دأبت على رعاية جميع المؤتمرات التي تدعم الطاقات الشبابية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرة الى أن الشركة تقدم جميع التسهيلات والمساعدات لتهيئة الشباب لمواجهة تحديات الحياة ورسم تطلعات المستقبل.

وثمنت الصبيح دور موقع عود في إقامة هذا المؤتمر، موضحة أنه يشجع الموهوبين في مجال الموضة والأزياء على عرض مواهبهم وافكارهم في التصاميم والازياء وعرضها على المشاركين في المؤتمر من المصممين العالميين ما يخلق جوا لتبادل الافكار والمواهب.



وتمنت الصبيح أن يخرج المصممون في هذا المؤتمر بأفكار في عالم الازياء تكون صديقة للبيئة وقليلة التلوث، لافتة الى أن تصميم الأزياء يعتبر كيانا مبتكرا ومتجددا في خطوطه ومساحاته اللونية وخاماته المتنوعة، التي يحاول مصمم الأزياء أن يترجم بها عناصر التكوين إلى تصميم مستحدث ومعايش لظروف الواقع بصورة تشكيلية جميلة.



وتقدمت الصبيح بالشكر الجزيل لجميع العاملين على هذا المؤتمر متمنية لهم التوفيق والسداد، كما تمنت أن تكون هناك مشاركات واسعة من المصممين الكويتيين ليظهروا ما يملكونه من أفكار ومواهب تحوز إعجاب المشاركين في المعرض المصاحب للمؤتمر.



«التمدين»



وقال مدير عام التسويق للمجموعة معاذ الرومي: يسعدنا في مجموعة التمدين أن تكون داعما وشريكا لهذه المبادرة الشبابية OUD Fashion Talk والتي تطمح لبدء الحوار حول ضرورة ترسيخ مفهوم الاستدامة في عالم الموضة والأزياء المحلية والاقليمية وخلق جسور وروابط بين المواهب المحلية والمصممين العالميين.



جاءت هذه المبادرة بهدف خلق منصة لتمكين المصممين في الكويت والمنطقة وابراز مواهبهم وامكاناتهم على الصعيدين المحلي والاقليمي واعطائهم الفرصة لتقديم ابداعاتهم أمام أهم وأبرز الأسماء في عالم الأزياء والموضة ومحاورتهم حول التحديات والفرص في هذا المجال، وكون الاستدامة أحد أهم المواضيع التي سيتم التطرق لها حرصنا على أن ندعم هذا الملتقى كبداية مميزة لخلق التغيير محليا ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.



وكجزء من مسؤوليتنا المجتمعية في مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع في الكويت والمنطقة، وكون مراكز التسوق وقطاع البيع التجزئة أحد القطاعات الأساسية تحت مظلة المجموعة، كان من الضروري المساهمة في هذا الحوار وتكوين شراكات مؤسسية ومجتمعية لتطوير مفهوم الموضة المستدامة على جميع الأصعدة وترسيخ هذه الثقافة بين أفراد المجتمع في الكويت بهدف احداث التغيير المطلوب في هذا القطاع.



«عود»



وفي الختام، قالت أسما الملا من ادارة Oud Fashion Talks «عود فاشن توك» هو الأول من نوعه في الكويت وهو عبارة عن سلسلة من الندوات مع خبراء في صناعة الأزياء الذين شاركوا في تشكيل عالم الموضة في الكويت والمنطقة.

وأضافت: تتمثل اهداف المؤتمر في اشراك الجمهور في الموضوعات الحيوية مثل نمو الموضة المستدامة، حيث ستنشئ هذه المحادثات جسرا بين الكويت وعالم الأزياء الدولي للتعمق في موضوع الاستدامة وتسليط الضوء على التحديات في صناعة الأزياء والابداعات في منطقتنا وخلق مجتمع ابداعي متكامل، فضلا عن تشجيع الاستثمار في المبدعين والمصممين المحليين.